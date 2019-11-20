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暫時沒有清場死線！港警：不進入校園，仍希望和平解決理大事件

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▲▼香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

香港警方近日封鎖理工大學出入口，讓示威者無法順利脫困，但仍有少部分人死守在校園內。香港油尖警區指揮官何潤勝20日在校外說明進展指出，仍希望以和平方式處理衝突，暫時也沒有計畫進入校園及設下示威者撤離的「死線」（最後期限）。

綜合港媒報導，何潤勝表示，警方明白理工大學內現時環境危險，而目前也朝兩個原則方向處理，包括以最和平方式處理衝突、靈活彈性處理事件。他又稱，過去兩天已安排救護車、醫療團隊進入校內為受傷人士治療，同時讓未滿18歲的示威者離開。其實，警方至今於理大拘捕及登記了1000人，其中有300人是18歲以下年輕人，都於登記後離開，但可保留追究權利。

▲▼香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

何潤勝又說，警方與校方也持續保持聯繫，同時協調社會人士進行勸說，希望可以解決困境，但不會讓太多人進入校園，因為仍有人死守校園，所有不清楚校內的環境是否安全。他又呼籲示威者的父母可透過電話勸告子女離開。

最後，他強調，警方暫時沒有訂下示威者撤離的「死線」，也不會縮小封鎖範圍，目前會繼續以兩大原則處理，以緩和局勢。

另一方面，香港保安局局長李家超稍早提到，目前仍希望能以和平有序方法解決事件，強烈呼籲校園内人士有罪自首，當局能給予醫療照顧及福利，「事情不可以這樣持續下去，任何人犯法都須負上法律責任。」他接著說，不論集結目的為何，但凡有人破壞，就已構成暴動罪，希望公眾不要被誤導。

▲▼香港1118,理工大學。（圖／路透）

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