反送中致香港多所大學停課　中華醫大向港生招手：歡迎來讀！

▲中華醫事科技大學，對港生伸出友誼之手，歡迎港生前來就讀。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

香港反送中抗議行動，造成多所大學宣布停課，中華醫事科技大學對港生伸出友誼之手，歡迎港生前來就讀，校長曾信超表示，中華醫大有3個學院19個的系科及研究所，港生可依據自己的興趣，先以旁聽方式學習，如果想繼續就讀，可透過轉學考成為華醫正式學籍學生。

中華醫大日前舉辦師生座談會，不少學生向校方反映，希望學校能開放香港大學生前來就讀，讓港生的學習不會因反送中的影響而中斷。

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曾信超校長表示，中華醫大招生的觸角擴及國內外，對境外學生前來就學採取開放與歡迎的態度，目前全校就有300多位境外學生，有來自印尼、越南以及港澳、大陸。對於港生來台就學中華醫大展開雙臂歡迎，中華醫大現有醫事學院、護理學院、健康學院，3院底下有19個系所，每一個科系的專業發展和衛生護理類、健康產業息息相關，符合產業界的人才需求。

曾信超校長指出，如果港生有意願來中華醫大就讀，這學期可以先以旁聽學生身份選擇到個人有興趣的科系班級參與課程學習，有意願繼續下來升學的，學校會鼓勵參加轉學考試，錄取的就可成為具有正式學籍的中華醫大學生，港生或其親友有意願來華醫就讀的可洽詢入學服務處，電話：06-3362469。

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