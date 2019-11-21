控港警濫暴「7武器害百人被自殺」　港人請願海牙法庭仲裁「破55萬連署」

▲港人團體指控港警非法暴力。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

香港反送中示威活動持續超過5個月，警民衝突卻越演越烈。如今，港人團體「改革香港警察」（Reform Hong Kong Police）向荷蘭海牙常設仲裁法院請願，要求調查港警非法暴力，截止至21日連署已破55萬，荷蘭海牙常設仲裁法院必須提供協助。

「香港求救！香港需要世界的幫助！」港人團體「改革香港警察」發起請願連署《請求荷蘭海牙常設仲裁法院調查香港警察的非法武力》，希望透過荷蘭海牙常設仲裁法院調查從今年6月9日起，港警在反送中活動中對公民的非法暴力行為。

「改革香港警察」向荷蘭海牙常設仲裁法院秘書長西布利斯（Hugo H. Siblesz）喊話，港警已經變得瘋狂，對公民相當殘暴，包括11月8日，一名學生因港警清場行動死亡；11月10日港警大肆拘捕；11月11日，港警分別在不同公共場所開槍射擊，港島西灣河一名黑衣青年腹部中彈；11月12日，港警包圍大學校園、逮捕醫療人員，發射數百發催淚瓦斯等。

▲港人團體請願調查港警非法暴力。（圖／翻攝自www.change.org）

「改革香港警察」指控，港警變得越來越野蠻又好鬥，使用警棍、胡椒噴霧、橡皮子彈、海綿手榴彈、帶電子彈、水砲、催淚瓦斯等，極端暴力的目的就是意圖傷害人民，許多手無寸鐵的示威者都遭到毆打，然而香港政府卻毫無作為。

請願書中更列出港警的3項罪行，侵略罪、戰爭犯罪及違反人道罪，這5個多月來導致4491人被逮捕、逾450人自殺或被自殺，港警使用了18發子彈以上、2000多發橡膠子彈、700多發泡棉子彈、500多發布袋彈，以及超過1萬發催淚彈。

截止至21日上午9時30分，此連署已經突破50萬門檻，達到55萬4086份連署，荷蘭海牙常設仲裁法院需要提供協助。

連署網站→https://reurl.cc/Ob6zbr

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