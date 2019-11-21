「永久撤銷」林鄭月娥一家英國籍！連署已破25萬　英國政府須回應

▲撤銷林鄭月娥英國籍的連署人數已破25萬。（圖／翻攝自Change.org）



記者張方瑀／綜合報導

香港示威活動從6月延燒至今，有網友2個月前在請願網站「Change.org」上發起連署，要求撤銷香港特首林鄭月娥一家的英國國籍，並指出林鄭的丈夫與兒子都在英國定居、念書，目前連署人數已經突破25萬。而英國法律規定，若是連署人數超過10萬，請願案就會被考慮送至國會進行辯論。

網友Deeran Kumar約在2個月前提出「英國內政部撤銷林鄭月娥一家英國籍」（UK Home Office should revoke Carrie Lam's family citizenship）的連署請願，截至21日早上，已經有25萬6436人連署。根據英國請願法規定，若是連署人數超過1萬，政府竟就必須做出回應，超過10萬的話，就有機會被排入國會議程進行辯論。

Deeran Kumar在連署網頁中指出「，香港政府援引《緊急法》通過《禁蒙面法》，卻不適用於警察，讓警察有能力隱藏身分，這表明香港已經不再實行法治，政府與其行政機關在法律面前並不平等，換句話說，香港法治已死。」因此Deeran Kumar認為，英國有道義上的責任，為了遏止香港的情勢持續惡化，「英國內政部必須永久撤銷林鄭月娥一家的英國公民身分。」

►美國眾議院通過參議院版《香港人權與民主法案》 川普簽署就生效

►控港警濫暴「7武器害百人被自殺」 港人請願海牙法庭仲裁「破55萬連署」