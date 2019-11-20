韓國瑜再爆隱瞞大安區「幸安名廈」　阮昭雄赴監院舉發

記者林銘翰／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜遭到週刊接連踢爆擁有豪宅，打破昔日自稱庶民形象，20日再度被揭露，在台北市大安區擁有樓中樓「幸安名廈」住處。對此，民進黨立委參選人、台北市議員阮昭雄20日下午赴監察院舉發要求調查，並由輪值監委王幼鈴受理接案。

▲阮昭雄赴監察院告發韓國瑜夫婦。（圖／記者林銘翰攝）



韓國瑜日前遭踢爆曾在南港購買台肥無雙豪宅及內湖新潤峰哲工業宅，一舉摧毀他過去選舉期間，自行塑造的「庶民形象」，20日遭到週刊再次爆料，與夫人李佳芬曾在大安森林公園對面的「幸安名廈」社區住過一段時間。

▲阮昭雄赴監察院告發韓國瑜夫婦。（圖／記者林銘翰攝）



阮昭雄20日下午前往監察院舉發，他表示韓國瑜夫婦在持有「幸安名廈」的時間正好是擔任公職期間，擔任公職必須依法申報財產，然而在韓國瑜夫婦的財產申報卻遺漏了，因此他合理懷疑這是漏報違法行為。

阮昭雄指出，依照《公職人員財產申報法》規定，擔任公務人員者舉凡不動產、汽車等都必須依法申報，包括配偶、未成年子女之財產都必須依法申報，且韓國瑜持有「幸安名廈」期間正好是他與李佳芬擔任立委、雲林縣議員期間，子女也都還未成年。

阮昭雄也指出，依據週刊爆料內容，韓國瑜擔任立委的時間是在1993年2月至2002年1月，李佳芬擔任雲林縣議員則是在1998年3月至2010年2月，而韓國瑜夫婦得的「幸安名廈」是在1996年8月購入、2009年10月賣出，賣出金額為六千多萬。

▲阮昭雄赴監察院告發韓國瑜夫婦。（圖／記者林銘翰攝）



阮昭雄表示，豪宅所在地的大安區正好是自己的選區，事件爆發後也收到了很多選民的陳情，皆明確指出韓國瑜夫婦就是住在「幸安名廈」，因此他懷疑房產資料中「李○○」的登錄所有人就是李佳芬，要求監察院調查韓國瑜夫婦是否有漏報財產之嫌。

阮昭雄說，韓國瑜的豪宅門接二連三地不斷出現，且前言對不到後語，韓國瑜有必要向外界說明清楚其夫婦這些年持有多少房產，以及買進買出的原因為何。此外，包括附近居民鄰居都非常肯定地指出韓國瑜夫婦就住在幸安名廈，平時更以名車代步，讓他直言「這哪是庶民」？

阮昭雄也呼籲，韓國瑜應該親自出面說明，不要每次遇到問題都找發言人代打，代打也說不清楚，包括韓辦的發言人在面對鄰居指證歷歷的狀況下，也說不清楚韓國瑜夫婦到底有沒有住在「幸安名廈」。他表示，周邊鄰居都已經把人事時地物說得非常清楚，只等待韓國瑜親自說明。

▲韓國瑜仁愛路樓中樓住處。（圖／記者徐斌慎攝）



對此，韓國瑜競選辦公室重申，韓國瑜夫婦並未持有該房產，今日被報出在大安區的房產屋主是韓國瑜夫婦的親屬，該名親屬並非公眾人物，我們不便透露，也請外界尊重不是公眾人物的個人，有其隱私權。

韓國瑜競辦表示，當時候選人夫婦因為家庭因素借住親戚家，這屬於個人家庭規劃，卻被特定媒體拿來含沙射影，故意要引導成是韓國瑜個人財產，甚或扣上「炒房」污名，行為惡劣，完全喪失身為媒體的良心，韓辦不會姑息這種惡質的選舉操作。針對週刊的報導，我們將委請律師正式對壹週刊提出告訴。

韓國瑜競辦指出，關於候選人夫婦一家人的房產資訊，韓辦已經召開記者會公開說明過，所有交易上並無不法，也籲請媒體報導時務必查核事實，並避免偏頗標題造成民眾誤解，若未來再發生類似情形，韓辦將直接提告，以正視聽。

▼韓國瑜仁愛路樓中樓住處。（圖／記者徐斌慎攝）



其他人也看了這些...

►圖／韓國瑜台北買4棟賠2棟 時序、價差一次看

►一張圖看韓國瑜房產買賣 36歲起台北「4買4賣」獲利900萬

►韓國瑜夫婦雲林曾有2房產 農舍今年8月脫手賠370萬



更多熱門新聞...

►韓國瑜房產交易全公開 喊話蔡英文「別再用國家機器抹黑」

►韓國瑜豪宅案延燒 張善政：不要把庶民講的好像窮到住一個小房子

►韓國瑜「庶民買房」惹議 張善政反問媒體：我是不是庶民？

►白白胖胖也是一種美