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華聞快遞／聚焦11大領域！山東2020年將率先實現5G規模商用

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▲山東省青島市。（圖／CFP）

▲山東省。（圖／CFP）

《山東》2020年山東將率先實現5G規模商用　聚焦11大領域

5G及其相關產業是當前全球新一輪科技革命的重點領域，也是數據經濟發展的制高點。山東省近日已正式印發《關於加快5G產業發展的實施意見》，將於明年在全中國率先實現5G規模商用。（新華網）

《海南》三亞擬新建32個大社區綜合服務中心　完善治理機制

三亞市19日頒布《三亞市完善城鄉社區治理機制試點方案》。根據《方案》，到2023年，該市將新建32個大社區綜合服務中心，並納入全市統一政務網絡服務平台，實現市、區、服務中心互聯互通。（中新社）

《黑龍江》黑龍江省下發今冬首個暴雪應急響應　65個航班停飛

黑龍江省氣象災害應急指揮部近日下發《關於啟動氣象災害(暴雪) Ⅳ級應急響應的通知》，哈爾濱等地進入氣象災害（暴雪） Ⅳ級應急響應狀態。（中新社）

《上海》上海市普通住房認定標準有效期延長至2024年

上海市房屋管理局發布《關於延長部分規範性文件有效期的通知》，將《上海市住房保障和房屋管理局、上海市規劃和國土資源管理局、上海市財政局、上海市地方稅務局關於調整本市普通住房標準的通知》有效期延長至2024年11月18日。（新華網）

▼上海市。（圖／CFP）

▲▼上海市。（圖／CFP）

《四川》四川自貿試驗區12月1日起將展開「證照分離」改革試點

大陸國務院近日印發《關於在自由貿易試驗區開展「證照分離」改革全覆蓋試點的通知》。據悉，四川自貿試驗區正在完善最後的實施方案，將從12月1日起開展「證照分離」改革試點，這意味著四川自貿試驗區今後的行業准入規則將更加簡約透明，開辦企業將更加方便快捷。（中新社）

《江蘇》江蘇前三季減稅降費超1652億元　民營企業成「主力」

大陸國家稅務總局江蘇省稅務局19日發布消息，前三季，該省累計新增減稅降費1652.1億元（人民幣，下同） ；其中新增減稅1391.9億元，新增社保費降費260.2億元。從經濟類型看，民營經濟獲益最大，新增減稅915.5億元，佔全部新增減稅的65.8%。（中新社）

《江西》江西省首次發佈人力資源市場工資「指導價」

江西省人社廳發布2019年江西省人力資源市場工資指導價位及2018年企業人工成本資訊，涵蓋了該省行業分​​佈中比較普通、從業者較多的職位，可作為企業招聘、勞動者求職以及開展工資集體協商確定工資水平的參考依據。（新華網）

《天津》天津市與華為簽署戰略合作框架協議

天津市政府近日與華為技術有限公司簽署戰略合作框架協議，雙方將在津共建鯤鵬生態創新中心，加快鯤鵬計算產業規劃、佈局和建設，打造鯤鵬計算產業示範區。與此同時，華為還與濱海新區、市委網信辦、市工業和信息化局、濱海高新區管委會共同簽署五方合作協議，推進框架協議有關項目加快落地。（新華網）

▼天津市。（圖／CFP）

▲▼天津市。（圖／CFP）

ET快訊
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「只是想抱妳」人夫與女同事談心搞大肚子　正宮接密報卻告不成
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