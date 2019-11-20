華聞快遞／中國人民銀行下調LPR利率　1年期調降5個基本點至4.15%

▲中國人民銀行。（圖／CFP）

《北京》中國人民銀行下調LPR利率 1年期調降5個基本點至4.15%

中國人民銀行今（20日）早公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，公開市場不開展逆回購操作，今日無逆回購到期。20日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為4.15%，5年期以上LPR為4.80%。（中新社）

《廣東》2017年以來廣東為企業節省用地成本逾518億元

廣東省自然資源廳副廳長洪偉東19日表示，針對影響廣東實體經濟發展的用地難、用地貴等問題，該省頒布了一系列政策，2017年以來為企業節省用地初始成本超過518億元（人民幣）。（中新社）

《上海》上海市公共數據開放平台開通

公共數據開放正成為上海智慧城市建設的一張「全新名片」。昨天，經過近兩個月試運行後，全新的上海市公共數據開放平台正式開通運行。獲悉，目前上海已面向社會累計開放2100項公共數據集，計劃年內開放總量達4000項。（新華網）

《四川》2019年川企百強榜單發布 68家企業營業收入均過百億

四川省經濟和信息化廳近日發布2019年四川企業百強榜單，營業收入過百億元（人民幣，下同）企業達68家。其中，四川發展（控股）有限責任公司、新希望集團有限公司、四川長虹電子控股集團和國網四川省電力公司，名列前四，營業收入過兆元。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

《北京》北京市經信局總工程師：五環內5G基地台部署年底基本完成

首屆「世界5G大會」20日至23日在北京經濟技術開發區舉行。北京市經信局總工程師顧瑾栩表示，截至今年10月底，5G網路信號可覆蓋六環內人口密集區域、大興國際機場、城市副中心、長安街沿線等。預計今年年底，全市5G基地台將超過1.4萬個，基本完成五環內部署。（中新社）

《福建》平潭創新論壇開幕簽約32個項目 發布6項創新成果

2019年中國平潭·企業家科學家金融家創新論壇18日在福建平潭綜合實驗區開幕，簽約了32個項目，並發布6項創新成果。簽約項目包括主辦方合作項目3個，產融合作項目5個，產業項目24個，涉及平台經濟、旅遊、數字經濟等類型，總投資約340億元（人民幣）。（中新社）

《貴州》貴州近三年財政教育總投入超2805億元

2017年—2019年9月，貴州省財政共統籌中央和省級城鄉義務教育補助資金323.13億元（人民幣）用於推進農村義務教育學校標準化建設工程、改造農村學校和教學點，支持城鄉義務教育均衡提質發展。同時，貴州完善財政生均經費撥款制度，實現生均財政經費保障機制「全覆蓋」。（中新社）

《海南》洋浦啟用「互聯網+電梯監管」智慧平台

19日上午，洋浦經濟開發區舉行「互聯網+電梯監管」智慧平台啟用儀式，通過啟用這一智慧平台，創新電梯安全科學監管。 據悉，該智慧平台可通過運用信息化手段對電梯維保現場進行實時監管。（新華網）

▼海南省。（圖／CFP）