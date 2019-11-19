華聞快遞／河北全省前三季度旅遊收入超7016億元　接待遊客6.24億人次

▲河北省。（圖／CFP）

《河北》河北全省前三季度旅遊收入超7016億元 接待遊客6.24億人次

今年以來，全省各地充分利用旅遊產業發展大會平台，積極整合文化旅遊資源，著力構建旅遊業高質量發展體系，全省旅遊業繼續保持快速發展勢頭。前三季度，全省接待遊客6.24億人次，實現旅遊總收入7016.95億元（人民幣，下同），同比分別增長15.81%和21.48%。（河北日報）

《重慶》1至10月重慶全市規上工業增加值同比增長5.6%

重慶市統計局指出，今年1至10月，全市規模以上工業增加值同比增長5.6%，繼續保持增勢。在全市39個工業大類中，有30個行業實現增加值同比增長。（重慶日報）

《江蘇》江蘇省25種藥品將平均降價59%

省醫保局等九部門近日聯合印發《江蘇省推進落實國家組織藥品集中採購和使用試點擴大區域範圍工作實施方案》。今年9月25日，試點擴圍擬中選結果正式公示，相關藥品包括25種，分別為治療精神類疾病、心血管疾病、癲癇類疾病、肝炎類疾病以及抗腫瘤藥品，平均降幅達到59%，最高降幅達98.61%。（新華日報）

《福建》泉州計劃3年培訓13.5萬人次技能人才

此次培訓對象為辦理實名登記的城鄉勞動者，重點是企業新錄用職工、在崗職工、困難企業職工、退役軍人、貧困家庭子女、貧困勞動力、「兩後生」（城鄉未升學初、高中畢業生）、新生代農民工、下崗失業人員、轉崗職工、殘疾人等11類對象。（福建日報）

▲福建省。（圖／CFP）

《內蒙古》前10月內蒙古對「一帶一路」沿線國家外貿進出口594.5億元

呼和浩特海關19日公佈，前10月內蒙古對「一帶一路」沿線國家外貿進出口金額為594.5億元。這一數據，相較2018年同期增長3%，從貿易夥伴來看，前10月內蒙古對蒙古國進出口為303.9億元，對俄羅斯進出口為154億元，二者合計佔同期內蒙古對「一帶一路」沿線國家外貿值的77%。（中新社）

《北京》陸工信部：前10月電信業務收入累計完成10973億元

工信部19日公佈1至10月通信業經濟運行情況，數據顯示，1至10月，電信業務收入累計完成10973億元，同比增長0.2%，扭轉了上半年和前三季度收入持平的狀態，10月當月完成1059億元，同比增長2.6%。（中新社）

《黑龍江》黑龍江自貿區將啟動「證照分離」改革全覆蓋試點工作

這個方案將省、市層面設定的涉企經營許可事項全部納入改革範圍，通過直接取消審批、審批改為備案等方式分類推進改革，2020年下半年將在全省推開。同時，該省提出要降低企業物流成本，督促各地做好口岸收費目錄清單公示，整治港口、船公司等亂收費、不合理收費行為。（新華社）

《海南》海南自貿試驗區將試點30項政策擴大金融開放

大陸商務部等18部門日前已印發通知，提出了適用於海南自貿試驗區的其他自貿試驗區施行政策，包括四方面共30項政策內容。一是在提升投資貿易便利化水平方面，提出支持設立首次進口藥品和生物製品口岸、允許外國律師事務所與中國律師事務所實行聯營等12項內容。（中新社）

▼海口江東片區。（圖／翻攝自《中新社》）