快訊／蔡英文談國民黨不分區：吳敦義跟韓國瑜看法不一要不要先協調？

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



記者陶本和、林銘翰／台北報導

由於國民黨不分區立委名單掀起廣大爭議，但國民黨主席吳敦義認為，在名單出爐後，蔡英文與韓國瑜民調差距縮小，不受影響。對此，總統蔡英文19日下午正式登記參選後表示，「吳敦義的看法，跟國民黨總統、副總統參選人怎麼看法會不一樣呢？你們要不要先協調一下？」

在國民黨不分區立委名單爭議掀起波瀾之後，吳敦義上廣播節目受訪時，拿出民調數據表示，在不分區名單還沒有提出之前，蔡英文跟韓國瑜的民調相差15.6%，現在縮小到8％。

吳敦義表示，「是不分區的貢獻嗎？我不敢這麼講，但最少是在減縮，包括宋楚瑜出來後，照樣縮短差距，沒有受什麼影響」。

他強調，不分區名單完全公正，從七人小組提出來以後交給中常會，共同討論通過，為了慎重起見加開臨時中常會，才提中央委員全體會議，沒有所謂哪一個人可以主導，不是七人決定，也不是三、四十個中常委主導，是兩百多個中央委員去秘密投票決定的，「包括我的票也是用投的，127票贊成，還是有58票不贊成，這就是民主法治的時代」。

對於吳敦義的此番說法，蔡英文19日下午跟賴清德一起到中選會登記參選，正式成為總統、副總統候選人後，接受媒體訪問時表示，吳敦義看得民調跟她看到的民調不一樣，「他持這個看法的話，那他們國民黨總統、副總統怎麼看法會不一樣呢？你們要不要先協調一下」。

▼蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



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