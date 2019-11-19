快訊／「回台投資爆發正在發生」　蔡英文：曾銘宗有金管會經驗匪夷所思

記者陶本和、林銘翰／台北報導

針對國民黨立委曾銘宗18日在國會質詢時，逼問經濟部官員，指控「台商回台資金是0」一事。總統蔡英文19日受訪時表示，有金管會主委經驗、執掌過重要政策政黨，「我覺得匪夷所思」，事實上台商回台投資爆發是確實在發生的事。

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



蔡英文表示，國民黨提出的看法，以及國民黨立委曾銘宗提出的講法，如果是一般人民不清楚，那應該要好好解釋，但是如果是有金管會主委經驗，又是執掌過國家重要政策的政黨，「我會覺得匪夷所思」。

蔡英文表示，投資正在進行，廠房擴建中，也在購買機器，也已經在雇用新的員工，「所以這是實在進行中的，因為這次急單跟轉單來的很快，很多廠商以現在現場機器為主，所以以在地資金來支援，所以說沒有匯錢就沒有投資，這是錯誤的！」

對於「台商回台資金是0」的說法，民進黨立委王定宇提出2大重點，「資金何時到位」與「資金到位的方式」。首先，在「資金何時到位」方面，他強調，「投資計劃的資金，沒有任何企業或個人會一次匯回，然後...放在倉庫給你看嗎？」



王定宇說，通常會根據計劃進度，資金依照需求陸續到位，就像購買預售屋一樣，「難道你會一次把二年按期程該繳的錢，一次送給建商嗎？你又不是韓國瑜大戶，否則把過多資金囤放變死水，對企業來說，這也是要算成本的。」

其次「資金到位方式」，王定宇說，可以從海外匯回，但是這個會多二個成本，一個是稅，而且是二國皆有的高額稅，一個是可能的匯損。另一個方式是動用國內資金，既然是台商，多數在國內有母企業，新的投資計劃資金按計劃要到位時，當然也可以調度國內資金，以上二種方法，未來都可以透過台灣的成本，海外支付的方式，將資金間接挪移。

王定宇表示，業界還有一種方式，就是運用銀行的低利率，用貸款融資來進行投資。多數人當然是在台灣用信用或資產做融資，因為台灣融資成本比中國低很多，台商多數在海峽兩邊都有資產，並非全部撤回台灣，只是調整兩邊佈局，加大台灣比重，所以擴大在台灣融資，投資台灣，減少在中國投資，這種做法很合理、也比較節省成本。

王定宇強調，台商回台投資大爆發，計劃投資逾6971億，甚至聯合國報告都認證這個事實。但是，曾任國民黨金管會主委的曾銘宗，竟然質疑沒有看到資金「匯回」，就認為投資金額是「零」，「天哪！用如此的外行話來唱衰台灣，真的是財金背景的『專家』嗎？還是『專門騙人家』？」

▼蔡英文,賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



其他人也看了這些...

►宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

►最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

►蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

►陳建仁交棒賴清德 答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

►「蔡賴配」登場前夕 蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

►蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配