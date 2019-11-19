快訊／蔡英文完成登記參選　國安局正式接手賴清德維安

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰、陶本和／台北報導

第15任總統、副總統及立委選舉11月18日起開始申請登記，總統蔡英文與前行政院長賴清德19日下午赴中選會登記參選，賴清德去程搭乘由民進黨部安排之座車，在完成登記後則由國安局正式接手維安工作，搭乘國安特勤安排的座車離去。

賴清德完成登記完受訪時表示，蔡英文與賴清德已經完成登記，正式成為總統、副總統候選人，未來將進一步提出福國利民政策，到每一個城市、選區爭取國人支持，以達到本次選舉「英德贏得大選」、「民進黨立委席次過半」總目標，讓總統更有力量守護台灣、維護民主，也能因應未來國內外多項變化，敬請大家全力支持。

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／記者屠惠剛攝）



維安人員由特勤中心、國防部、警政署、第一警官大隊、憲兵指揮部警衛大隊遴優納編，共330人，編成5個基本編組、1個預備組，每組55人。至於維安人員的隨身配槍，使用的是新採購的克拉克19型，該型手槍重量輕巧、操作及保養簡易，可更換握把片配合射手使用，槍身兩側均有彈匣及滑套釋放鈕，可提供左、右手使用，槍身全重610克，有效射程70公尺。

▲蔡英文、賴清德登記參選。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）



根據中選會公告，第15任總統、副總統選舉與第10屆立法委員選舉，將於2020年1月11日同日舉行投票，候選人申請登記期間為今年11月18日至11月22日。根據中選會規劃，將在12月3日前審定總統、副總統選舉候選人名單；12月13日前審定立委選舉候選人名單。

▼國安局提供給候選人的座車。（圖／記者徐政璿攝）



其他人也看了這些...

►宣布副手賴清德！蔡英文：唯一目標「贏得勝利守護台灣」

►最強組合「蔡賴配」成軍！賴清德：在民眾期待中看到自己的責任

►蔡英文交付賴清德重要任務：國會過半、全力衝刺立委選情！

更多熱門新聞...

►陳建仁交棒賴清德 答應蔡英文接任「全國競選總部主委」

►「蔡賴配」登場前夕 蔡英文合體賴清德：一定要光復高雄

►蔡英文「英德配」成軍：不讓國民黨見縫插針！對手用語不堪、不懂民主

►比「蔡賴配」更對味的美麗搭配