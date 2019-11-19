影／經濟部次長想說明「台商投資爆發」　曾銘宗打斷：你敢講試試看！

記者陶本和／台北報導

針對國民黨立委曾銘宗18日在國會質詢時，逼問經濟部次長林全能，指控「台商回台資金是0」一事。民進黨立委王定宇19日還原質詢狀況，指曾銘宗怕謊言被拆穿，不敢讓經濟部次長完整回答。

對於台商回台投資大爆發，王定宇提出兩大重點，「資金何時到位」與「資金到位的方式」。首先，在「資金何時到位」方面，他強調，「投資計劃的資金，沒有任何企業或個人會一次匯回，然後...放在倉庫給你看嗎？」

王定宇說，通常會根據計劃進度，資金依照需求陸續到位，就像購買預售屋一樣，「難道你會一次把二年按期程該繳的錢，一次送給建商嗎？你又不是韓國瑜大戶，否則把過多資金囤放變死水，對企業來說，這也是要算成本的。」

其次「資金到位方式」，王定宇說，可以從海外匯回，但是這個會多二個成本，一個是稅，而且是二國皆有的高額稅，一個是可能的匯損。另一個方式是動用國內資金，既然是台商，多數在國內有母企業，新的投資計劃資金按計劃要到位時，當然也可以調度國內資金，以上二種方法，未來都可以透過台灣的成本，海外支付的方式，將資金間接挪移。

王定宇表示，業界還有一種方式，就是運用銀行的低利率，用貸款融資來進行投資。多數人當然是在台灣用信用或資產做融資，因為台灣融資成本比中國低很多，台商多數在海峽兩邊都有資產，並非全部撤回台灣，只是調整兩邊佈局，加大台灣比重，所以擴大在台灣融資，投資台灣，減少在中國投資，這種做法很合理、也比較節省成本。

接著，王定宇傍晚再次於臉書發文指出，擔任經濟委員會主席的曾銘宗，不敢讓經濟部次長完整回答問題，「因為台商回台的投資是真的，國民黨為了選舉造謠唱衰台灣的發達。」

根據王定宇貼出的影片內容，標題為「曾銘宗造謠台商投資0元，怕謊言被拆穿，耍官威掩蓋事實」，而畫面中是民進黨立委余宛如正在質詢經濟部次長，請官員說明「台商投資0元」指控的問題。

但是，在次長回答到一半，就被擔任主席的曾銘宗打斷，接連要求：「時間到」、「次長麻煩你就書面答覆」、「次長！你下去請書面答覆」、「次長，書面答覆」、「書面答覆！次長！」、「次長！請下去！」、「你敢講！你試試看！」。

這時候余宛如表達抗議，質問曾銘宗「你為什麼不讓人民知道真相是什麼？我該給次長回答時間，為什麼不可以回答！」

▼王定宇臉書指出，曾銘宗擔心造謠台商投資0元謊言被拆穿，不讓經濟部次長說明。（圖／王定宇臉書）



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