前屏東縣原民處長伍麗華　登記參選山地原住民立委

▲伍麗華Saidai Tarovecahe在競選團隊陪同下，19日前往屏東縣選委會登記參選山地原住民立委選舉 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

伍麗華Saidai Tarovecahe在競選團隊陪同下，19日前往屏東縣選委會登記參選山地原住民立法委員選舉。伍麗華表示，原住民族的未來和希望，要用教育來翻轉，如順利前進國會，將把成功經驗帶到中央，大力推動「原住民族學校法」，建構原住民族教育主體性和知識體系。

▲▼伍麗華發表參選理念、登記參選。

伍麗華在教育界服務27年、以推動民族實驗小學和排灣族本位教材打出全國知名度。她表示，近3年擔任屏東縣原民處長任內，推動「全國首創」排灣族及魯凱族本位教科書、「全國首座」咖啡交易平台及紅藜故事館，以及達成原鄉長照據點布建率、族語保母人數、原住民教保中心數量等「全國第一」等好成績，協助潘孟安縣長榮登全國縣市長滿意度第一名。

伍麗華指出，在縣府原民處「用教育思維處理行政問題」的服務經驗，讓她貼近地方需求，在部落土地、產業發展、基礎建設等事務上都大有展獲，未來有信心能協助全國族人，向中央爭取更多資源推動原住民族事務。

她強調「2020台灣要贏，原住民族更要贏」，台灣原住民族有自己的主體性，不願意成為「少數民族」，而是要當台灣真正的主人，這是這次選戰選擇政黨盟友的最主要因素。

透過參選，伍麗華希望突顯族群的主體性，以及台灣的主體性，未來若順利當選，將和盟友合作，極力推動原住民族保留地、原住民族互助銀行、原住民族轉型正義、原住民族自治等法制工作，為原住民族及台灣社會謀取最大的利益。