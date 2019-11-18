鬼故事大師司馬中原讚韓「說實話做真事」！三萬網友按讚…一看正反吵翻

記者柯振中／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜17日出席全國美術界挺韓國瑜後援會，國寶級鬼故事大師司馬中原也到場支持，稱讚韓是「實話實說的人」，引起網路熱議。眾多網友看完後，反應卻相當兩極，有部分人認為，「果然寶刀未老，還是鬼話連篇」；也有人說明，「不愧是大師！真知灼見！火眼金睛」。

韓國瑜17日出席美術界挺韓活動，他在出席時表示，目前應盡快突破下一代國際化的問題，讓真善美的傳統文化寶藏能與國際交流，以免世界忘記台灣，「如果我們繼續跟國際切斷，整個台灣發展前途會非常黯淡。」

▲司馬中原讚韓國瑜「實話實說」。（合成圖／記者屠惠剛、羅婉庭攝）



這場後援會有來自全台各地的美術、書法、藝文界支持者，共有超過300人到場。國寶級鬼故事大師司馬中原也現身力挺，他在後援會上指出，之所以支持韓國瑜是因為韓國瑜的「真」，韓是「實話實說的人」，最近的黑韓行動已經到了無所不用其極的地步，這是相當大的錯誤，自己仍會支持韓國瑜。

▼司馬中原稱讚韓國瑜是「實話實說的人」。（圖／記者羅婉庭攝）



《ETtoday新聞雲》先前發出司馬中原讚韓國瑜「實話實說」的報導後，立刻被許多網友轉發，收穫了3.8萬個讚。

眾多網友看完司馬中原的回應，反應卻相當兩極，有人認為，「哈哈哈哈哈！今年最好笑的鬼笑話」、「這句是經典之作！超越之前的鬼話連篇」、「不是說實話，他說的都是白賊話」、「不愧是鬼話連篇大師」、「到鐵粉都這年紀的…我也就放心了」、「不愧是鬼話大師 說什麼鬼話」。

不過，也有人說明，「大師所言句句真實」、「説的好，真是一針見血」、「果然，大師一出手，便知有沒有」、「不愧是大師！真知灼見！火眼金睛」、「國政配，超強組合，國瑜勝利！ 國民黨全壘打」、「大師說鬼看鬼多了⋯⋯所以一眼就看岀台灣政客貪鬼、利益鬼、慾望鬼、欺神鬼太多了⋯⋯只有韓國瑜能驅除這些危害國家的鬼，大師真是慧眼獨具」

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