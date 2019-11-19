比選美我不會輸！　「新竹林志玲」千字反擊柯建銘：比專業我一定贏

▲高鈺婷曾在新竹發起聲援香港的活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃翊婷／綜合報導

立法院黨團總召柯建銘18日前往新竹力挺民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝，卻評論時代力量參選人高鈺婷自比「新竹林志玲」，根本是把選舉當選美。對此，高鈺婷同日晚間在臉書PO出1092字的長文反擊，「比選美我不會輸，比專業，我也一定贏。」

高鈺婷在文中提到，一早看到柯建銘批評自己錯把選舉當選美、為選而選的素人、國民黨側翼等等，心中最直接的反應就是「比選美我不會輸，比專業，我也一定贏」，不論是談專業、對韓陣營荒謬言行的反制或是具體政策，她一直都是認真對待，不敢鬆懈，「半年前我剛參選，就從我在科技產業的經驗出發，對韓國瑜、郭台銘的經濟政策提出質疑。」

高鈺婷表示，在國民黨新竹市立委參選人鄭正鈐說出歧視同志的話時，她是第一個發聲反擊；在韓陣營打壓母語時，她邀請新住民二代說出目前的處境；在韓國瑜對「中國26條優惠」表示樂觀其成時，她也舉出自己參與5G研發的經驗，第一時間提醒大家其中的陷阱，所有表態都伴隨具體的政策主張，反觀柯建銘的子弟兵、民進黨新竹市立委候選人，直到最近才開始反擊，而且還是重複老早以前就談過的議題。

▲高鈺婷反駁「選舉當選美」的批評。（圖／翻攝自Facebook／高鈺婷，下同）

「這樣的候選人，面對中國對科技產業的威脅、面對國民黨的荒謬言行，究竟有沒有在政策上進行攻防的意願和能力？」高鈺婷翻出過去20年來的質詢、提案紀錄，發現民進黨這位「前議員」對新竹的社會住宅、公幼比例等議題沒有絲毫關切，面對質疑也只說支持囤房稅，之後就沒再提過，「究竟誰才是國民黨側翼？」

高鈺婷強調，正是因為藍綠兩黨的候選人都令人失望，她才決定參選，希望能和這個世代的年輕人一同解決他們無法解決的問題，「對我而言，新竹林志玲、竹科安心亞一直以來都好像三重劉德華、板橋彭于晏，是個自嘲的封號」、「既然柯總召要這樣點名，我也就不避諱，鄭重地再說一次，比選美我不會輸，比專業，我也一定贏」，希望經過這次的事件，大家能把焦點拉回政策討論，不要再迴避民眾的質疑。

▼高鈺婷外型亮眼，有新竹林志玲、竹科安心亞之稱。