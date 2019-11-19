國民黨「五路圍攻」吳敦義！只能祈禱「韓國瑜奇蹟」　連勝文成中生代共主

▲吳敦義強行主導不分區提名，觸怒黨內各方人馬，明年大選過後，恐怕他只能「吳哥哭」了。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨主席吳敦義主導的不分區立委名單爭議持續延燒，並衝擊總統及立委選情，引發另一場「無聲的政變」同步在藍營悄悄展開。本刊調查，包含國民黨中央委員連勝文代表的青壯派、前主席朱立倫、洪秀柱、副主席郝龍斌及總統候選人韓國瑜系統等5路人馬，都已提前為藍營明年選後的亂局預先沙盤推演，並開始展開布局，步步劍指吳敦義的黨魁大位。

國民黨16日召開三中全會，由210位中央委員行使不分區立委同意權，這份被評為「史上最爛」的不分區名單，讓自列在安全名單邊緣第14名的吳敦義備感壓力，不但前一夜致電中央委員懇求支持，開會當天更提早1個小時帶著被提名人在場外站崗拜票，一一和中央委員握手尋求支持。

吳敦義拉低身段，和一週前霸氣回應外界質疑「誰要來逼宮，我都沒意見」的強硬態度相比，似乎已嗅到黨內反吳勢力正串連集結。藍營人士直言，不分區名單5天內變了3個版本，但最終版仍舊引來排山倒海的惡評，讓反吳人馬自動集結起來，要在選後倒吳，「吳敦義現在只能祈禱韓國瑜選情在最後50天出現奇蹟」，否則只要韓敗選，立委過半機率也不大，屆時吳恐怕已無顏面再戀棧主席大位。

原列不分區安全名單的台南市黨部主委謝龍介，在最後一次「微調」排序後，被拉到安全名單邊緣第15名，排在吳敦義之後，消息一出，他立即表態考慮選黨主席，還自曝吳17日深夜曾打電話給他企圖安撫，但效果顯然有限。謝表態考慮選黨魁之舉，更已為明年選後藍營的黨魁之爭提前拉開序幕。

藍營人士表示，連勝文系統的青壯派勢力，原先期望推薦有力的青年代表進入不分區，但在不分區立委名單出爐後，卻呈現吳敦義貫徹個人意志的結果，讓青壯派大為不滿，激起力推改革的決心，盼在選後自推中生代人馬進黨務系統，改造藍營。

據了解，事實上吳敦義並未不顧及連系想法，在首波不分區名單當中，也一度藉由前副主席林豐正，將前主席連戰推薦的前立委邱毅拉進榜，意圖向連家示好。

不過，藍營人士表示，在名單曝光後，邱毅因爭議過大被移除，讓吳敦義只好再拉與連家親近的中常委李德維進榜遞補，但殊不知連勝文則絲毫不領情，並立即對外聲明，李非連所推薦，讓吳被潑了一盆冷水。

連勝文事後也強調，他推薦的人選並非李德維，而是2位50歲以下，在青年新創界十分有號召力的律師簡榮宗及現任立委許毓仁，但最後卻遭排除在名單之外，讓他無法理解，這絕對是國民黨及國家的損失。



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