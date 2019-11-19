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館長批吳斯懷穩坐藍營不分區「侮辱軍魂」　預言2020有歷史大改變

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▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍退將吳斯懷穩坐國民黨不分區立委第四名，各界反彈聲浪不斷。館長陳之漢在18日的直播影片中痛批吳斯懷，拿的都是人民的血汗錢，退休居然跑去大陸聽人家訓話，「這樣的一個軍人就是在侮辱我們中華民國的軍魂」、「這些人真的噁心到極點」，最後還不忘鼓勵年輕人踴躍出來投票，「我相信，2020年之後的選舉會有歷史上的大改變」。

針對外界質疑的親共爭議，吳斯懷16日曾出面澄清並強調，他對中華民國的忠誠度不容質疑，捍衛中華民國是一生的職志，完全沒有問題。但館長在直播中談到，自己只是一個小小的士官，退伍後還要被管制兩年，吳斯懷當到中將，他家吃的、喝的、穿的都是使用人民的血汗錢，理應保家衛國，「他參與多少演習，知道多少布置、多少武器彈藥庫在哪裡，今天領我們國家十幾萬，是一般上班族兩、三倍的薪資，這個人退休居然跑去聽人家訓話。」

館長批吳斯懷（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

▲館長開直播談國民黨的不分區立委名單。（圖／翻攝自YouTube／飆悍館長）

「全世界有哪一個國家當到將軍，一退休就跑去敵國？」館長直言，「這樣的一個軍人就是在侮辱我們中華民國的軍魂」；接著他話鋒一轉，呼籲國民黨重視國家尊嚴，如果連這一點都做不到，那也不用選舉了，「這實在太噁心了，這些人真的噁心到極點。」

館長認為，雖然話是這麼說，但選舉還沒選，會發生什麼事情都不知道，而且今年的局勢真的很精彩，許多小黨都在合作來合作去，「只要年輕人願意出來投票，我相信，2020年之後的選舉會有歷史上的大改變」，那些大黨看到年輕一代的影響力，未來也就不會輕易提出這樣的名單，「各位年輕人應該出來拯救這個國家，否則有一天各位的未來會通通栽在人家手裡。」

▼吳斯懷頭戴「我是中國人」帽子，帶領「八百壯士」抗議、拒砍退休金。（圖／記者李毓康攝）

▲▼反年改,反軍改,群眾,陳抗,八百壯士,吳斯懷。（圖／記者李毓康攝）

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