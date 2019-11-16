蘇嘉全肯定洪慈庸　「要守護台灣就讓顧台灣的洪慈庸連任」

▲立法院長蘇嘉全（左二）送上凍蒜福袋給洪慈庸，祝她連任繼續顧台灣（圖／洪慈庸競總提供）

記者李忠憲／台中報導

立法院長蘇嘉全16日出席總統蔡英文、無黨籍立委洪慈庸潭子聯合競選總部16日舉辦進駐茶會，他特別肯定洪慈庸立院表現5度獲得公督盟評鑑優秀立委，並表示，國會代表人民，要守護台灣，讓顧台灣的洪慈庸順利連任，在國會有力地保護大家，也要全力拚國會過半。

16日上午，總統蔡英文與立委洪慈庸潭子聯合競總舉進駐茶會，綠營大咖雲集，包括立法院長蘇嘉全、交通部長林佳龍、民進黨副秘書長林飛帆、市議員蕭隆澤、周永鴻等人均到場力挺。蘇嘉全知道洪慈庸掃街都帶著號稱「台灣LV」茄芷袋，特地用它做「凍蒜福袋」，裝滿蒜及菜頭象徵必勝、當選、好彩頭。現場也邀來在地團體「來福洞洞么」等團體精彩演出。

▲洪慈庸5度獲公督盟評鑑優良立委，細數任內成果。（圖／洪慈庸競總提供）

立法院長蘇嘉全肯定洪慈庸在立院表現，才能5度獲得公督盟評鑑優秀立委。他表示，4年前小英抱負台灣人民希望，上任改革過去不能改變的事情，包括年金改革等，各項改革政策都是有前瞻性的，而洪慈庸爭取中央建設地方預算，也推動軍官士官退場機制法案。

蘇嘉全認為，國會代表人民，要守護台灣，人民就要投給洪慈庸，讓顧台灣的洪慈庸繼續順利連任，在國會有力的保護大家，也要力拚國會過半。希望在地鄉親繼續支持，讓洪慈庸為台灣、為台中打拼。

談到國民黨不分區立委名單，洪慈庸批評根本就是「邁向統一」名單。中共勢力一直要入侵台灣，這次2020台灣人要展現決心，台灣人若愛台灣、愛下一代，就一定站出來投票，一起選擇當「台灣人」。

她也感謝4年前鄉親給她機會，讓過去沒辦法做到的事情，經過這幾年積極奔走，都成功為地方爭取到。例如潭興立體停車場、潭心計畫、潭子穀倉修復、國道一號與台74線聯絡道工程，各道路、截水道等工程成功爭取中央經費核准，包括潭子、大雅周邊居民都受惠，潭子未來發展繼續，她也用心奮鬥，持續為地方爭取經費。

洪慈庸表示，2020的關鍵決戰就在潭子，她肯定蔡總統用心推動托育補助、長照服務，各項政策在做，呼籲大家一起支持小英。

▲林飛帆睽違4年再度到潭子，肯定洪慈庸在國會的表現。（圖／洪慈庸競總提供）

林飛帆表示，上次來潭子已4年，洪慈庸選區成果也有目共賭，希望鄉親繼續支持讓洪慈庸再服務4年。他知道台中有許多地方政治盤根錯節，有人攻擊民進黨販賣芒果乾，他強調，沒有人能販賣亡國感；2016年選舉團結大家的力量共同保護台灣，而蔡英文總統捍衛台灣的態度，絕不會讓2020成為「最後一場選舉」，只有團結才不會是最後一場選戰，台灣人要走在前線，不僅民進黨支持者，也呼籲不分黨派、不分派系，結合台派力量、本土力量、進步力量一起團結！

▲林佳龍肯定洪慈庸，呼籲楊瓊瓔這麼想做副市長，就讓她繼續做。（圖／洪慈庸競總提供）

林佳龍也批評，過去潭子、大雅、神岡、后里沒有的建設，洪慈庸上任一屆都成功爭取到，他以前擔任市長時推動的許多建設，慈庸也扮演中央地方橋樑，協助爭取中央經費，還有三個感動，洪慈庸在關鍵時刻支持蔡英文總統，獲評優秀立委，還有過去地方做不到的建設，洪慈庸都爭取到了。接著林佳龍也痛批對手楊瓊瓔副市長相當丟臉，在台灣第一次看到政務官帶職參選，不請假還濫用公務車被檢舉，變成笑話，他呼籲市府別讓建設停擺，楊這麼想做副市長，就讓她繼續當副市長。

市議員蕭隆澤則提到，4年前台中一起拉拔「女兒」洪慈庸，4年後的現在，更要進一步堅持下去，靠青年一代顧好台灣的未來。

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