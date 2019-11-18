桃機第三航廈2023年完工幻滅　變更設計還沒定案「估要再延一年」

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

記者賴文萱／台北報導

桃園國際機場第三航廈興建工程，6月辦理第三度開標仍無人投標，讓力拼2023年底完工目標面臨考驗。桃園機場董事長王明德今（18）日在立法院交通委員會中指出，工程發包不出去，目前仍在請設計單位做檢討，今年看來沒辦法動工，如果主航廈明年動工，預估完工時程會比原來慢一年。

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▲第三航廈標案因工程難度高、爆預算，2023年完工目標再面臨挑戰。（圖／翻攝自桃園機場官網）

立法院交委會18日審查109年度桃園國際機場股份有限公司營業預算，多名立委關心第三航廈的工程進度以及何時才能完工啟用。對此，王明德說，目前正在請設計單位檢討設計，調整還沒有完全定案，因為牽涉到結構外審等問題，但希望能在原預算下，盡快發包出去。

事實上，行政院今年初同意第三航廈完工期從2020年底延至2023年底，2024年初試營運，不過，王明德說，如果主體航廈明年才動工，預估完工期程會比原來再慢一年。他說，主要延宕問題是因為過去設計過程沒有做好成本、預算控制，到了最後才發現發包不出去，廠商也因為有風險、利潤不高，因此不來投標。

▲王明德表示，設計團隊還在設計變更，明年主航廈才動工的話，估完工期要再延一年。（圖／記者賴文萱攝）

立委葉宜津批評，第三航廈工程好高騖遠，當初開國際標，設計圖出來很漂亮，但問題是沒有衡量自己的能耐，標不出去、也做不出來。她說，第三航廈是一個例子，淡江大橋也是一個例子，工程一再拖延，最後再變更設計，畫那麼漂亮的大餅才知道自己做不到，這就是自己給自己打臉。

葉宜津更說，第三航廈作品得標了，還一直修改設計，這對別人（設計團隊）很不尊重，這在國際上大家聽到都是搖頭，也成為國際上建築系的負面教材。她要求未來相關工程要衡量國內廠商到底有沒有能力做、技術有沒有到達，開國際標時也需要求技術移轉，這樣才可以有所學習。另外，外國設計團隊對台灣物價不了解，因此當然就希望設計最完美，相關單位應該要衡量給他們數字。

▲桃園機場第三航廈示意圖。（圖／翻攝自桃園機場官網）

交通部次長王國材表示，同意修改設計對國際建築師不尊敬，因為產品其實是整體性的，交通部這部分已有共識，要求桃機不能改變過去設計師的設計理念，要按照這個原則檢討。



立委林俊憲則質疑，第三航廈是做不出來還是預算上有問題，並追問經費與預算到底差多少？王明德說，外面行情是傳聞，如果不修改設計大概差100億，可是因為還沒發包，不到最後不會了解實際是差多少。

桃機第三航廈2016年完成國際競圖，由國際知名英國設計團隊Rogers Stirk Harbour + Partners得標，當時設計T3時，團隊融入台灣傳統屋頂瓦片、壯麗山脈稜線、海洋波浪及雲海等意象的設計美學，要讓國內外旅客在置身航廈時，充分感受台灣特有之美。