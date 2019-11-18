韓國瑜酸造勢「等一個便當」　蔡英文苦笑回：高雄市民在等一個市長

▲總統蔡英文。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／新北報導

兼任高雄市長的國民黨總統候選人韓國瑜18日表示，總統蔡英文造勢場合是「等一個便當」，而他自己的場合是「等一個人」。對此，蔡英文下午受訪時則露出苦笑回擊，「唉，這題要怎麼回答，高雄市民也在等一個市長啊」。

由於上週末的造勢場合比拼，蔡英文造勢熱度回溫，且支持者湧現；反觀韓國瑜的造勢場合，出現場合冷清、板凳無法坐滿的狀況。對此，韓國瑜在前去登記時表示，他自己的場合是「等一個人」，意指選民在等他到場。

至於蔡英文的造勢場合，韓國瑜則諷刺地指出，「那是在等一個便當」。對此，蔡英文下午出席「唐星兒向前跑」活動後受訪，她聽到問題時，先露出苦笑，大大嘆一口氣說，「唉，這題要怎麼回答，高雄市民也在等一個市長啊，不是嗎？」

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