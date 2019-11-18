蔡英文：如果擔心中華民國消失　應去關心國民黨不分區名單

記者陶本和／新北報導

針對國民黨總統候選人韓國瑜指稱「蔡賴配」是派系妥協，甚至要求說清楚「獨派」立場。對此，蔡英文18日下午受訪時說，中華民國沒有要消失，「如果大家擔心中華民國會被消失，那要關心一下國民黨立委不分區的那個名單」。

韓國瑜先前指出，蔡英文跟賴清德應該要向人民說清楚，要把國家帶往什麼方向，如果認同賴清德的立場，就應該要大聲講出來，否則兩人的國家認同理念不同，對台灣人民在開玩笑。

對此，蔡英文表示，「我做總統三年多了，還不知道嗎？我立場還不清楚嗎？」她強調，中華民國沒有消失，現在是最大共識，如果有人擔心會消失，「那可能要關心一下國民黨立委不分區的那個名單。」

▲蔡英文幫唐星兒練跑打氣後，接受媒體訪問。（圖／記者李毓康攝）



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