LIVE／蔡英文成立全國競總　萬人「窒息」塞爆北平東路

記者袁茵／台北報導

2020總統立委大選倒數54天，總統蔡英文17日上午正式宣布副手是前行政院長賴清德，民進黨最強組合「蔡賴配」正式成軍。在公布自己副手人選後，蔡英文下午於台北市北平東路進行全國競選總部成立大會，《ETtoday新聞雲》全程直播。

蔡英文17日下午進行全國競選總部成立大會，從下午2點活動開始，人潮陸續湧現北平東路，直到4點左右破萬人。根據流程規劃，在主持人開場、一連串表演後，首先會由民進黨主席卓榮泰上台致詞，之後會播放影片、再度進行表節目，接著是行政院長蘇貞昌致詞、副總統參選人賴清德致詞，經過大團結唱名上台後，約在傍晚5點40分左右，輪到總統蔡英文上台發言。

該場是蔡英文公布副手人選後第一個公開活動。蔡英文17日上午9時舉行記者會，將宣布黨內引頸期盼的最強組合「蔡賴配」終於要登場。據了解，其實本來規劃在14日上午9點舉行，但卡在不分區立委名單喬不攏，導致時程被迫延期，而選在17日上午宣布。

▲蔡英文全國競選總部成立大會。（圖／記者蔣婕妤攝）

在蔡賴配的佈局上，黨內人士分析，在深綠獨派方面，黨內仍希望團結各方勢力。另一方面，則是立委的選情，擔心會被獨派分食，特別是區域立委的選戰，必須要集中選票。

另外，儘管蔡英文的支持度趨於穩定領先，但黨內人士認為，韓國瑜擁有極強的選舉爆發力與不確定性，所謂庶民的影響力目前難評估，民進黨不能坐以待斃，勢必在陣形上有所改變。

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▲蔡英文、賴清德。（圖／記者周宸亘攝）