《美聯社》：北京等待港人「責怪示威者」再介入　欲推基本法23條

▲《美聯社》報導指出，北京等待成熟時機才願介入。圖為香港示威者31日遊行。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

《美聯社》於13日報導，香港的示威暴力升級，甚至被中聯辦形容是「恐怖主義」，似乎預告了更嚴厲的執法手段。浸會大學政治及國際關係學系系主任高敬文（Jean-Pierre Cabestan）認為，北京正在等待市民「責怪」示威者，希望政府恢復秩序的時刻，才會選擇介入。文內也提到，中共官員於四中全會提議修訂《香港基本法》第23條，想要在特別行政區推動國安相關修法。

▲中聯辦批評示威者是恐怖主義的行為。圖為周梓樂過世後，示威者上街抗議縱火，香港消防隊出動滅火。（圖／路透社）

根據《美聯社》，示威者6月和平遊行，部分人士卻訴諸強硬手段，暴力衝突也不斷發生，已讓許多市民敬而遠之。高敬文認為，「北京希望香港社群開始責怪示威者，支持恢復秩序。」他指出，北京必須等到時機成熟，也就是輿論支持政府時才會介入，如果在此之前行動，可能加劇目前的不滿。

中聯辦13日指出，香港已經「滑入恐怖主義深淵」，直指示威者是「明目張膽的恐怖主義」，呼籲民眾支持港府採取措施，制止「各種非法暴力與恐怖主義行動。」《美聯社》指出，這番言論與標籤可能預告了更嚴重的執法手段，也將影響示威者最終依何種罪名遭到起訴。

▲《美聯社》報導指出，北京官員有意推動《香港基本法》23條的國安修法。（圖／路透）



文內援引官媒《新華社》報導，北京官員在10月的四中全會上提議，特別行政區須建立、增強「防衛國家安全的法律體系與執法機制」，尤其指出《香港基本法》未完成的修法，內容允許政府軍隊在港府要求之下協助維持秩序，第23條規定，香港應「自行修訂避免任何叛國、分裂國家、煽動與顛覆的行為。」

香港城市大學退休政治學教授鄭宇碩（Joseph Cheng）表示，提議新的國安修法，可能進一步激化抗爭，但北京已經表明強硬路線，將拒絕讓步，同時推動國安立法。《美聯社》指出，外界擔心，北京接下來可能下令延遲香港11月24日的議會選舉。

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