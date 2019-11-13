阿富汗首都「汽車炸彈引爆」釀至少7死7傷　鄰近機場、內政部

▲阿富汗首都喀布爾（Kabul）13日早上通勤時間發生汽車炸彈攻擊。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

阿富汗首都喀布爾（Kabul）於13日早上通勤時間發生汽車炸彈攻擊，造成7人當場死亡，至少7人受傷。內政部稍後證實，案發地點靠近內政部與機場，攻擊目標應是政府車隊，但受害者都是平民，且死亡人數可能繼續上修。據了解，目前仍沒有組織宣稱犯案。

《半島電視台》報導，內政部發言人拉希米（Nasrat Rahimi）表示，13日早上尖峰通勤時刻，在鄰近內政部、喀布爾機場北邊的卡薩巴（Qasaba）地區發生爆炸，目前已有7人喪生，至少7人受傷，罹難者都是平民，死亡人數恐怕繼續上修。

▲阿富汗內政部消息指出，攻擊目標可能是政府車隊。（圖／路透）



另據《法新社》、《中央社》報導，內政部消息指出，攻擊目標可能是當時經過幹道的政府車隊，現場已經展開鑑定與調查。《路透社》指出，目前仍沒有組織出面宣稱犯案。

▲阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）昨天宣布，釋放3名高階塔利班囚犯。（圖／達志影像／美聯社）



阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）12日宣布，將要釋放3名高階塔利班囚犯，其中包括武裝組織「哈卡尼網絡」（Haqqani Network）的領導人阿納斯．哈卡尼（Anas Haqqani），交換2名俘虜，也就是喀布爾美國大學（AUA）2名教授，美國籍的凱文．金（Kevin King）與澳洲籍的蒂莫西．維克斯（Timothy Weeks）。

甘尼表示，希望此舉能夠為政府與塔利班的非官方對話「鋪路」，外界也期盼藉此減少阿富汗的暴力衝突。據了解，塔利班批評喀布爾當局是美國的「魁儡」，長期以來都拒絕談判。

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