帶母親急診嗆護理師「我會打你」　高雄男遭判4個月

▲高雄鳳山醫院。（圖／翻攝自Google地圖）

記者許宥孺／高雄報導

高雄1名鄧姓男子在去年7月陪同母親到鳳山醫院急診室就診，但他對李姓護理師的服務態度相當不滿，甚至出言嗆：「你再這樣下去我會打你」等恐嚇言語，院方隨即報警。高雄地院審理後，認為鄧姓男子的行為涉及恐嚇，依妨害醫事人員執行醫療業務罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案還可再上訴。

李姓護理師還原當時情形，鄧姓男子向她咆哮，表示對鄧男母親打針時的態度不好，並出言恐嚇「你相不相信，你再這樣下去我會打你」，當時黃姓醫師出面阻止，並請警衛將鄧姓男子帶離現場，沒到鄧姓男子又回來說：「我每兩個禮拜要帶我母親來打針，你再這個樣子你試試看」，另她相當害怕。

黃姓醫師證稱，李姓護理師幫鄧男母親注射完後，回到護理站看電腦準備執行醫囑，鄧姓男子突然跑到護理站對李姓護理師說：「剛才你對我母親的態度讓我很不爽，我覺得你很驕傲」，當時李姓護理師回應：「如果我的態度讓你不開心，我就向你道歉」，沒想到鄧姓男子更不開心，出言嗆：「你的態度還是很驕傲，你相不相信你再這樣下去我會打你」，當下制止鄧姓男子，但他卻更生氣，一直在咆哮。

鄧姓男子於案件審理時承認對李姓護理師態度不滿，卻否認說過「我每兩個禮拜要帶我母親來打針，你再這個樣子你試試看」，鄧男母親也表示，沒聽到兒子說這些話。法官斟酌後，不予以採信。

高雄地院審理後，認為鄧姓男子對現場醫療處置有所不滿，不以理性溝通解決，使護理師承受壓力與恐懼；且被告犯案後始終未坦承犯行，也未賠償理李姓護理師所受損害，但念在鄧姓男子沒有前科，判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案還可再上訴。

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