法國黃背心運動1周年　示威者「慶生遊行」呼籲直接民主

▲法國巴黎許多民眾走上街頭，紀念黃背心運動一周年。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

法國黃背心運動屆滿1周年，大批民眾16日走上街頭「慶生」，反對總統馬克宏（Emmanuel Macron）調漲燃料稅、有利於富人的政策，並要求「公民創制公投」，達到直接民主。抗議人士在巴黎街頭高唱生日快樂歌，和平遊行，但之後與警方發生衝突，尤其義大利廣場（Place d'Italie）氣氛最為緊張，大約105人遭到盤查，超過1500人被預防性拘留。

▲示威民眾合唱生日快樂歌，持續表達黃背心運動的訴求。（圖／路透）



示威者集結在巴黎西北部與南部區域，例如巴士底廣場（Place de Bastille）、尚佩雷門（Porte de Champerret）等地方，合唱生日快樂歌，高喊「我們在這裡，即使馬克宏不喜歡」、「反對資本主義」等口號，要求實現社會正義，保障人民直接參與政治、表達意見的公民權利（droit de cité）。

《中央社》報導，示威者表示，走上街頭就是要告訴大家，黃背心運動並沒有消失。有人提到，馬克宏的改革仍然不足夠，雖然增加部分社會津貼，但卻調漲稅率、電費、保險、健保等費用，甚至增加總統府愛麗舍宮（Elysee）預算、議員住宅補助，「他根本什麼也沒有做，大部分的好處都給了有錢人。」一名抗議人士指出，當前政策會讓社會越來越窮困，「唯一解決方式就是『公民創制公投』（référendum d'initiative citoyenne, RIC），如此一來才能達到直接民主。」

▲▼一部分示威人士不滿警方，演變成衝突場面。（圖／路透）

據了解，一部分抗議人士後來與警方爆發衝突，朝著路邊垃圾桶、汽機車縱火，導致市內交通遭到封鎖，許多地鐵站關閉，尤其義大利廣場的情勢最激烈，超過1500人被拘留。有些民眾抱怨，街頭上的人不是黃背心，而是「破壞者」，行為令人感到「丟臉」。

▲黃背心運動2018年11月爆發，抗議總統馬克宏調漲燃料稅、獨厚有錢人的政策。（圖／路透）

《德國之聲》報導，法國黃背心運動於2018年11月爆發，馬克宏政府宣布調漲燃料稅，被批評「有利富人」，民眾走上街頭要求賦稅公平、直接民主，並與其他勞工團體合流，高峰期吸引全國30萬人參加，但後來因暴力衝突變調。



►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！