懶人包／你的政黨票要投給誰？　藍、綠、黃不分區立委名單一次看





▲國民黨主席吳敦義、民進黨主席卓榮泰、時代力量黨主席徐永明。（組合圖／ETtoday資料照）

記者袁茵／綜合報導

2020立委大選只剩不到2個月的時間，藍綠兩大黨都引爆「不分區之亂」，民進黨歷經各派系喬不攏爭議後，終於在14日晚間確定名單，國民黨則是在15日舉辦臨時中常會更改名單，但仍要等16日經中央委員會投票後才算拍板定案。根據ETtoday新聞雲最新民調顯示，民眾傾向投的不分區政黨票對象依序為國民黨、民進黨、民眾黨、時代力量等，排除掉尚未公布不分區名單的民眾黨，這些政黨不分區立委名單如下。

●民進黨不分區立委名單：

1.吳玉琴（立委）

2.洪申翰（綠色公民行動聯盟副秘書長）

3.范雲（社民黨前召集人）

4.羅美玲（南投縣議員）

5.邱泰源（立委）

6.周春米（立委）

7.游錫堃（行政院前院長）

8.柯建銘（民進黨立法院黨團總召）

9.管碧玲（立委）

10.莊瑞雄（立委）

11.沈發惠（前立委）

12.林楚茵（主播）

13.施義芳（立委）

14.游萬豐（前世界台灣商會聯合會總會長）

15.歐蜜・偉浪（台灣原住民族部落行動聯盟秘書長）

16.湯蕙禎（桃園市政府民政局長、桃園市客家文化基金會董事）

17.陳靜敏（立委）

18.黃奕睿（會計師公會全聯會理事長）

19.許忠富（前雲林縣麥寮鄉長）

20.張菊芳（法扶基金會董事、律師）

21.呂建德（中正大學社會福利系教授）

22.陳培瑜（兒童閱讀教育推廣教師）

23.顏聖冠（前台北市議員）

24.李淑芬（礁溪鄉農會績優總幹事）

25.柯富揚（中醫師公會全聯會理事長）

26.黃金舜（藥師公會全聯會理事長）

27.林愛龍（台灣海洋保育與漁業永續基金會執行長）

28.董建宏（前台灣勞工陣線協會理事長）

29.林世嘉（醫界聯盟基金會執行長，前立委）

30.黃帝穎（永社理事、律師）

31.趙心瑜（民進黨台北市黨部執行長）

32.蔣念祖（台北市婦女新知協會理事長）

33.楊聰榮（台灣新住民人權協會理事長）

34.楊懿珊（民進黨新聞部主任、台中市政府前文化局主秘）

●國民黨不分區立委名單：

1.曾銘宗（立委）

2.葉毓蘭（前警大教授）

3.李貴敏（前立委）

4.吳斯懷（退將）

5.鄭麗文（前立委）

6.林文瑞（全國農田水利會長）

7.廖婉汝（屏東縣黨部主委）

8.翁重鈞（前立委）

9.吳怡玎（高盛集團前總裁）

10.陳以信（前總統府發言人）

11.張育美（中常委）

12.李德維（中常委）

13.溫玉霞（台商）

14.吳敦義（國民黨主席）

15.謝龍介（台南市議員）

16.車宜靜（救國團主任葛永光的妻子）

17.張顯耀（前陸委會副主委）

18.牛春茹（國民黨全國黨代表）

19.范成連（中常委）

20.李玉蟬（心理諮商師）

21.曾文培（中常委）

22.王桂芸（前台北榮總護理部主任）

23.謝瀛華（台北醫學大學附設醫院家醫科醫師）

24.侯佳齡（中常委）

25.耿繼文（中華民國退休警察協會總會長）

26.邱素蘭（會計師）

27.王裕文（台灣勞工總工會理事長）

28.李惠蘭（台北市學校教育產業工會理事長）

29.張智倫（前立委張慶忠之子、會計師）

30.史雪燕（中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長）

31.連元章（世界華商經貿聯誼總會創會會長）

32.許謹如（懷寧國際醫控公司國際醫療部長）

33.黃璉華（中國醫藥大學護理系教授）

34.林有志（國民黨組發會主委）

●時代力量不分區立委名單：

1.陳椒華（台灣水資源保育聯盟理事長）

2.邱顯智（前時代力量黨主席）

3.王婉諭（小燈泡媽媽）

4.黃國昌（立委）

5.翟本喬（前台北市政顧問）

6.關心羚（獸醫）

7.王幗英（台灣會計師金控副總）

8.陳永興（民報發起人）

9.吳佩芸（時代力量秘書長）

10.白卿芬（台灣經濟研究院負研究員）

11.趙芸菁（在地文創家）

12.詹智鈞（屏東基督教醫院神經內科主任）

●綠黨不分區立委名單：

1.鄧惠文（醫師）

2.高成炎（綠黨創黨召集人）

3.王浩宇（桃園市議員）

4.李菁琪（律師）

5.張佑輔（台灣農業讚創辦人）

●台灣基進黨不分區立委名單：

1.成令方（前高醫性別所教授）

2.陳奕齊（台灣基進主席）

3.空白

4.吳欣岱（血管外科醫師）

5.陳冠榮（高雄氣爆自救會會長、醫師）

6.何澄輝（「外國代理人法」起草人）

7.李雨蓁（台灣基進組織部主任）

●國會政黨聯盟不分區立委名單：

1.徐欣瑩

2.張宗傑

3.王靜亞

4.陳漢洲

5.李宗芹

6.余艇

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►蔡英文出手！民進黨不分區名單出爐 吳玉琴第1、游錫堃第7

►時力公布2020不分區名單 「小燈泡」媽媽王婉諭排第3

►白白胖胖也是一種美