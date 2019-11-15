「超跑條款」明年元旦上路　2千萬↑跑車拖救費最高一次2萬

▲超跑拖救費率出爐，明年元旦起實施。（圖／高公局提供）

記者賴文萱／台北報導

近年來台灣超跑數量越來越多，但萬一在路上發生事故，一般拖吊業者拖救一次僅1500元起跳，若拖救過程不慎讓超跑損傷，可能得付出高額天價賠償，風險跟收入不符合。有鑑於此，高公局訂定超跑拖救費率，並宣布「超跑條款」自明年元旦起實施。

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▲許多拖吊業者因礙於恐負擔高額修護費用，不敢為超跑執行拖救作業。（圖／高公局提供）

今年10月12日，國道3號北向22.7公里處（木柵隧道內）發生一起超跑缺油故障，但因超跑價值昂貴，一般拖救車考量執行拖吊作業時若造成車輛損毀，恐將負擔高額修護費用，不敢為該超跑執行拖救作業，導致該輛超跑停在主線車道約3.5小時，造成嚴重車流壅塞。

▲超跑拖救費用，依底盤高度、新車價值有不同基本費率。（圖／高公局提供）※點圖放大

為解決低底盤或昂貴車輛於國道發生事故或故障的拖救作業延遲問題，並反映拖救該類車輛作業有高風險成本，高公局今年4月12日邀集公警局及各特約拖救公司等相關單位召開會議。依底盤高度（以10公分、12公分、15公分為界，分4級距）及新車價值（以200萬元、500萬元、1,000萬元、2,000萬元為界，分5級距）訂定拖救基本費率表，分別為1,500元至20,000元不等。

高公局表示，修訂「國道小型車拖救費率表」已於今年11月11日公告，並自明年1月1日起實施，屆時國道各車種之拖救費率將更合理化。高公局也預期配備特殊機具的拖救車，會逐漸增加至符合市場機制的數量，後續可提升事件排除時效。