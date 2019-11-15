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買健身器材放家裡！「注定命運」慘曝光...一票網共鳴認了：是條不歸路

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▲▼ 運動器材變雜物架 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲ 槓鈴注定結局 。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者張嘉晏／綜合報導

許多人為了不想受地域限制，會在家裡添購一些基本的健身器材鍛鍊，以維持體態。不過有網友就分享器材除了健身以外的「其他用法」，引起不少人的共鳴，直呼幾乎結局都是一樣的。

「誰家的槓鈴最後是這個下場？」一名男網友在臉書「爆廢公社」貼出一張照片，只見他家中的槓鈴看似因為久沒人使用，沒想到竟默默變成女生的包包架，目測掛了7個以上的包包。

請繼續往下閱讀...

不過原PO在留言處表示，其實槓鈴會變成這樣，是因為當日他們要參加聚會，老婆為了換衣服、搭配配件，就臨時把包包都掛在槓鈴上，沒想到意外發現它健身之外的實用用途。

▲▼ 運動器材變雜物架 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲衣服、包包各種掛。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文一出，不少網友表示，槓鈴的命運似乎就是如此，其他健身器材如果沒拿來堆雜物，通常也是放著長灰塵，「只要長長一支的，都是這樣的結局」、「這故事告訴我們，要運動健身去健身房就好，買器材是條不歸路阿哈哈」、「突然增值了」。

此外，許多人認為自行添購健身器材，就能夠每天在家運動，不用去健身房人擠人。不過也有專家表示，人難免都有惰性會想偷懶，加上器材又沒有那麼多元，若長期下來熱情消失，器材很容易就會變成置物架或是當成垃圾丟掉。

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健身器材槓鈴包包爆廢公社

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