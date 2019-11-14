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拐杖嬤迷路找兒！外送哥一路求援「社會真冷血」　停車場姨1句...他放棄整晚單

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▲拐杖嬤迷路找兒！外送哥一路求援「社會真冷血」　停車場姨1句...他放棄整晚單。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲阿嬤找不到兒子。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名外送哥昨晚送餐到長庚醫學大樓，有位拐杖嬤迷路，請他幫忙找兒子，於是他沿路奔跑找警衛和相關人員，但沒看見一點人影，連問醫護甚至停車場人員也毫無所獲，最後他報警處理，同時請停車場阿姨幫忙看顧老人家，怎料對方冷聲拒絕，所以他只好放棄接下來的單子，陪著她等警察到來。

外送哥在「爆廢公社」還原整段經過，昨晚他在長庚醫學大樓碰上阿嬤，對方拜託他幫找兒子，而熱心的他請阿嬤稍等片刻，接著在送餐的路途中，尋求警衛和相關人員的幫忙。

請繼續往下閱讀...

他回憶道，「我怕送完餐大媽又迷路了，所以一邊奔跑，然後沿路問到醫生、護士，甚至是停車場人員，到底警衛在哪？那麼大一個醫院，居然找不到半個員警、警衛。最後我只能打110請警方協助，本來想請停車場阿姨幫忙看著大媽，這阿姨居然回我一句，『我哪裡有空啊？』看吧...這就是人人自危的社會。

▲▼病患,老人,家人。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

由於不放心阿嬤獨自一人，所以外送哥只好脫下安全帽，放棄接下來的單，陪著她等警察來，「我沒有很詳細地說出，這1小時我到底遇到多少不願意伸出援手的人，但這不是我想強調的；我想表達的是，做我們可以做的，不管是小事大事，都可以只是舉手之勞。」

對此，網友們紛紛回應，「爆單之餘，切記錢包不要超過5000，不然會停班」、「好心會有強大的好報的唷」、「祝樓主天天爆單」、「其實事情很簡單，你只需要帶大媽到服務台，自然就會有人幫忙，而且搞不好她兒子已經在服務台找人，我是認為你把事情複雜化了」、「這社會就是這樣，看開點，然後繼續默默的做吧」。

不過，也有人直言，「是很熱心沒錯，但醫院裡的大家也有自己的職責必須做，不論是警衛、醫師、護理師都是在工作，擅自離開自己的崗位都不太好吧？或許停車場阿姨有自己的事情要忙，這些我們都不清楚，所以請不要妄下定論，最後還是要強調，我佩服你的善良及熱心。」

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