民進黨不分區名單出爐　蔡英文：整隊完畢！腳步整齊一起出發

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨不分區名單雖然一度難產，但最終在14日晚間八點多出爐。總統蔡英文14日受訪時表示，政黨內部也許會有不同意見，但大家可以好好談，談完後團結一起，現在已經整隊完畢，民進黨可以腳步整齊一起出發，要替台灣打贏這一仗。

民進黨立委不分區名單，本來14日上午11時30分續開中執會，但各派系依然喬不攏，總統蔡英文下午2時30分左右，在官邸召集會議，歷經將近6小時討論，終於在晚間8時多排定。名單改由立委吳玉琴第1，前閣揆游錫堃第7、立委莊瑞雄排第10，至於原本第1的原住民代表卑南族洪簡廷卉因有爭議而剔除。

蔡英文14日參拜台南南天府，她致詞時提到民進黨不分區名單完成，雖然過程中可能有些討論，就像過去自己做主席的時候也會有人大小聲，不過討論完就可以腳步整齊一起出發，要為台灣打贏這一仗。

蔡英文受訪時表示，大家對於名單或許會有各自不同的看法，應該想方設法去讓大家的想法可以拉近，至少要讓大家都可以接受。政黨內部也許有不同的意見，大家可以好好談，之後團結在一起，這是民進黨民主的傳統，而且是滿好的傳統，現在民進黨整隊完畢，可以一起往前走了。

提及游錫堃立法院長議題，蔡英文說，立法院長要經過選舉，民進黨的立院黨團將來也會坐在一起，決定要支持的立法院長人選是哪一位，所以現在黨中央主導的名單，或許會考慮把一些資深的黨內的人放進去，但是最後最重要的，還是在黨團跟立院。

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