7.0強震新北某國小漏水　62歲工友攀鋁梯維修失足跌落身亡

▲國小工友震後至廁所關水閥，爬梯時不慎跌落死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

昨(27)日晚間全台發生芮氏規模7.0有感地震，新北市五股區一所國小疑因地震造成校內管線漏水，62歲林姓工友深夜進入校園處理，未料在維修過程中疑似失足墜落，頭部重創，經緊急送醫搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。

警方指出，地震發生後，民眾於凌晨1時許發現校門口附近出現漏水情形報警處理，警方聯繫校方警衛後入內陪同查看，並協助尋找水源開關。直到凌晨2時45分左右，校方總務主任在4樓廁所內發現林姓工友倒臥地面，身旁還放著一支鋁梯，已無呼吸心跳，立即通報119到場急救，隨後將人送往新莊部立台北醫院，但林男於凌晨2時56分到院前已明顯死亡。

▲新北五股某國小震後管線破裂，發生漏水情形。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方事後調閱監視器畫面發現，林男平日居住於學校宿舍，晚間11時05分地震發生後不久，約11時10分從宿舍前往校內地下室取出鋁梯，隨後上樓前往廁所查看水閥，疑在爬梯關閉水源時不慎跌落，後腦勺遭受重擊。目前警方已通知校方人員與家屬製作相關筆錄，並由偵查隊鑑識小組進入校園採證，全案已報請新北地檢署相驗，進一步釐清確切死因與事發經過。