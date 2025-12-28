>
7.0強震新北某國小漏水　62歲工友攀鋁梯維修失足跌落身亡

▲國小工友震後至廁所關水閥，爬梯時不慎跌落死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲國小工友震後至廁所關水閥，爬梯時不慎跌落死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、葉品辰／新北報導

昨(27)日晚間全台發生芮氏規模7.0有感地震，新北市五股區一所國小疑因地震造成校內管線漏水，62歲林姓工友深夜進入校園處理，未料在維修過程中疑似失足墜落，頭部重創，經緊急送醫搶救仍宣告不治，警方已報請檢方相驗釐清死因。

警方指出，地震發生後，民眾於凌晨1時許發現校門口附近出現漏水情形報警處理，警方聯繫校方警衛後入內陪同查看，並協助尋找水源開關。直到凌晨2時45分左右，校方總務主任在4樓廁所內發現林姓工友倒臥地面，身旁還放著一支鋁梯，已無呼吸心跳，立即通報119到場急救，隨後將人送往新莊部立台北醫院，但林男於凌晨2時56分到院前已明顯死亡。

▲國小工友震後至廁所關水閥，爬梯時不慎跌落死亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北五股某國小震後管線破裂，發生漏水情形。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方事後調閱監視器畫面發現，林男平日居住於學校宿舍，晚間11時05分地震發生後不久，約11時10分從宿舍前往校內地下室取出鋁梯，隨後上樓前往廁所查看水閥，疑在爬梯關閉水源時不慎跌落，後腦勺遭受重擊。目前警方已通知校方人員與家屬製作相關筆錄，並由偵查隊鑑識小組進入校園採證，全案已報請新北地檢署相驗，進一步釐清確切死因與事發經過。

更多新聞
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

【她真的選對人了】地震瞬間他第一時間護住她 還冷靜檢查四周❤

相關新聞

「地震雨」成因！　鄭明典：出現過不少次

「地震雨」成因！　鄭明典：出現過不少次

宜蘭縣外海27日深夜11時5分發生7.0強震，是921大地震、去年0403規模7.2地震以來的第三大。前氣象局長鄭明典分享「地震雨」的原因，「已出現過不少次這樣的現象」。

地震搖很大　蔣萬安揭台北市39件災情現況

地震搖很大　蔣萬安揭台北市39件災情現況

保命5步驟！　地震別急著下床

保命5步驟！　地震別急著下床

強震受困環狀線影片曝！　旅客走貓道疏散驚呼「好可怕」

強震受困環狀線影片曝！　旅客走貓道疏散驚呼「好可怕」

護國神山！地震後竹科大塞車　工程師紛紛趕回公司

護國神山！地震後竹科大塞車　工程師紛紛趕回公司

