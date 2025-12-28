148名郵局員工陪產假請滿7天「竟被扣加給」　中華郵政將補發

▲中華郵政有員工請滿7天陪產假，駕駛加給竟被扣錢。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

陪產檢及陪產假自111年1月18日過後從5天增加為7天，不過中華郵政內規未隨之修正，導致有員工請滿7天陪產假卻少領加給，直到員工向工會投訴後，中華郵政遲了1年才修改規定，不過對於該1年期間被多扣加給的員工仍未補發。中華郵政公司表示，明年2月底前將完成補發，預估有148人適用。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，為了打造更友善的育兒環境、提高年輕世代的生養意願，《性別平等工作法》第15條修正條文將陪產檢及陪產假由5日增加為7日，於111年1月18日上路後，然而當政府努力催生之際，郵政公司居然還在扯後腿，當時未隨同修正《各級郵政機構核發兼任駕駛加給及收投加給要點》，致使許多同仁因請休陪產檢及陪產假超過5日，無法領取全月的駕駛加給，只能按日領。

廖迺辰指出，他接獲員工投訴，原應按全月給付之駕駛加給，竟因依法請了7天陪產假而被扣錢，少領了一千多元，工會接獲員工投訴後，郵政公司於112年1月13日修正內部加給要點規定，將陪產檢及陪產假排除在「未實際擔任駕駛、收投工作天數」之外。

廖迺辰說，此修正溯自112年1月1日實施，但111年到112年之間的多扣薪卻沒有補發，工會提報勞動檢查後經勞資爭議調解，在裁罰程序接近尾聲之際，中華郵政終於同意115年2月底前完成補發作業。

中華郵政公司則表示，中華郵政陪產檢及陪產假給予全薪並無扣薪，員工若兼任駕駛工作，則核給兼任駕駛加給。前述加給係按實際兼任駕駛天數核給，如全月未實際兼任駕駛天數少於5天者，從寬核給全月金額。

中華郵政公司表示，經111年底勞資會議決議將陪產檢及陪產假自112年起不計入未實際兼任駕駛天數。近期有同仁反映應溯至111年1月起實施，經中華郵政再檢視性別平等工作法第15條已於111年1月18日修正施行，將陪產檢及陪產假由5日增加為7日，基於維護員工權益，即予補發兼任駕駛加給差額。

中華郵政表示，該項補發作業，預估補發人數148人，補發金額約23萬8,108元。