生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

148名郵局員工陪產假請滿7天「竟被扣加給」　中華郵政將補發

▲▼中華郵政,郵局,郵務車,投遞。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政有員工請滿7天陪產假，駕駛加給竟被扣錢。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

陪產檢及陪產假自111年1月18日過後從5天增加為7天，不過中華郵政內規未隨之修正，導致有員工請滿7天陪產假卻少領加給，直到員工向工會投訴後，中華郵政遲了1年才修改規定，不過對於該1年期間被多扣加給的員工仍未補發。中華郵政公司表示，明年2月底前將完成補發，預估有148人適用。

台灣郵政產業工會理事長廖迺辰表示，為了打造更友善的育兒環境、提高年輕世代的生養意願，《性別平等工作法》第15條修正條文將陪產檢及陪產假由5日增加為7日，於111年1月18日上路後，然而當政府努力催生之際，郵政公司居然還在扯後腿，當時未隨同修正《各級郵政機構核發兼任駕駛加給及收投加給要點》，致使許多同仁因請休陪產檢及陪產假超過5日，無法領取全月的駕駛加給，只能按日領。

廖迺辰指出，他接獲員工投訴，原應按全月給付之駕駛加給，竟因依法請了7天陪產假而被扣錢，少領了一千多元，工會接獲員工投訴後，郵政公司於112年1月13日修正內部加給要點規定，將陪產檢及陪產假排除在「未實際擔任駕駛、收投工作天數」之外。

廖迺辰說，此修正溯自112年1月1日實施，但111年到112年之間的多扣薪卻沒有補發，工會提報勞動檢查後經勞資爭議調解，在裁罰程序接近尾聲之際，中華郵政終於同意115年2月底前完成補發作業。

中華郵政公司則表示，中華郵政陪產檢及陪產假給予全薪並無扣薪，員工若兼任駕駛工作，則核給兼任駕駛加給。前述加給係按實際兼任駕駛天數核給，如全月未實際兼任駕駛天數少於5天者，從寬核給全月金額。

中華郵政公司表示，經111年底勞資會議決議將陪產檢及陪產假自112年起不計入未實際兼任駕駛天數。近期有同仁反映應溯至111年1月起實施，經中華郵政再檢視性別平等工作法第15條已於111年1月18日修正施行，將陪產檢及陪產假由5日增加為7日，基於維護員工權益，即予補發兼任駕駛加給差額。

中華郵政表示，該項補發作業，預估補發人數148人，補發金額約23萬8,108元。

台大「小福樓」年底結束營業　校友嘆：共同記憶又少一個

郵局員工春節8千職福金創新高　台鐵明年多放「生日假」

國際掛號小包明年起取消簽收　中華郵政推3個月「每件減10元」

郵政博物館推「馬的不思議」特展迎馬年　一次展出150套郵票

陪產假陪檢假中華郵政郵局加給台灣郵政產業工會

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

