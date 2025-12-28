新北拱心宮媽祖「包下火車」　鐵道朝聖路今啟程

▲新北拱心宮媽祖進香今包下台鐵列車啟航。（圖／新北拱心宮提供）

記者李姿慧／台北報導

近來媽祖進香掀起搭火車潮，新北拱心宮媽祖進香今天(28日)啟程，首次以去程搭火車、回程徒步方式，新北拱心宮媽祖大轎今晨不但停轎台北車站，更進入地下月台，搭上區間車前往白沙屯火車站，以鐵道開啟進香之路。

近年掀起媽祖搭火車潮，今年11月29日北港朝天宮媽祖參贊艋舺青山宮建宮170周年盛會，從雲林搭台鐵列車北上至萬華車站，信徒擠爆車站；12月19日嘉義縣新港奉天宮與阿里山國家風景區管理處聯手舉辦「阿里山神旅行抵嘉」活動，20多尊台澎金馬地區的海神媽祖搭乘阿里山林鐵小火車「栩悅號」。

新北拱心宮往白沙屯拱天宮謁祖進香今天啟程，今年承租台鐵專屬列車，媽祖大轎從台北車站直達白沙屯車站，更一度停駕在台北車站，最後進入台鐵車站地下月台後搭上區間車，去程以鐵道開啟進香之路，回程再以徒步方式走回三重，用現代與傳統交織出最具意義的朝聖之路。

新北拱心宮在臉書上表示，從北部前往白沙屯的大眾運輸工具僅剩火車，對許多居住北部的白沙屯人而言，搭火車回鄉不只是一種交通選擇，更是一段情感的連結。當列車駛離繁華鬧市，沿途海景及田野風光映入眼簾，讓信眾在平穩前行中沉澱心靈，車廂中不僅承載著香燈腳的誠心祈願，更凝聚信眾彼此的情誼與共同信念。