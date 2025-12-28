　
國際

時隔5年！緬甸選舉首輪投票登場　最終結果明年1月下旬公布

▲▼ 緬甸選舉 。（圖／達志影像／美聯社）

▲首都奈比多、仰光等主要城市的投票站設於學校、政府建築及宗教場所內 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸軍政府主導的5年來首次大選28日正式登場，首輪投票在全國330個鄉鎮中的102個地區展開。然而這場選舉舉辦期間，該國部分地區仍處於內戰烽火之中，加上主要政黨被排除在外、言論自由受限、社會瀰漫壓迫氣氛，選舉結果的合法性受到質疑。

美聯社、法新社報導，首都奈比多（Naypyidaw）、仰光等主要城市的投票站設於學校、政府建築及宗教場所內，這是三階段投票的第一輪投票，在當地上午6時展開，當局也首度引進電子投票機。軍方明顯加強維安部署，武裝警衛駐守各投票所，軍車在街頭巡邏，儘管反對組織曾揚言破壞選舉，但並未發生重大行動。

▲▼ 緬甸選舉。（圖／路透）

▲這次的選舉分三階段進行，最終結果預計1月底公布。（圖／路透）

這次的選舉分三階段進行，第二階段將於1月11日舉行，第三階段訂於1月25日，最終結果預計1月底公布。外界普遍預期軍方支持的聯邦團結發展黨（Union Solidarity and Development Party）將獲勝。

軍方以及反對派都認為，權力很可能仍掌握在當初發動政變奪權的軍事將領敏昂萊（Min Aung Hlaing）手中。批評人士指控，這場選舉不過是為軍事統治披上合法外衣的政治操作；另外，新選舉保護法增加嚴厲懲罰與限制，實際上禁止所有對選舉的公開批評。亞洲自由選舉網路分析師維爾（Amael Vier）指出，選民缺乏真正選擇。

▼外界普遍預期軍方支持的聯邦團結發展黨將獲勝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 緬甸選舉 。（圖／達志影像／美聯社）

自2021年2月軍方推翻翁山蘇姬政府以來，緬甸陷入動盪不安，而現年80歲的翁山蘇姬則因服刑無法參與選舉，外界普遍認為她的罪名具政治動機，刑期達27年。政治犯援助協會數據顯示，目前有超過2.2萬人因政治罪名遭拘留，自2021年政變以來已有逾7,600名平民死於安全部隊手中。聯合國統計數據顯示，內戰爆發後已造成超過360萬人流離失所。

12/26 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

緬甸軍政府翁山蘇姬內戰東南亞要聞

