英雄救美畫面曝！熱心男街頭衝車陣抓詐騙仔　結局令人傻眼

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市苓雅區昨（27）日晚間發生一起虛擬貨幣交易糾紛。苓雅分局於晚間8時38分接獲110通報，指稱光華一路與四維二路口有民眾發生爭執，警方隨即派員趕赴現場處理。

▲警網抵達時，蔡姓男子已經被制伏，這才發現是一起泰達幣交易糾紛 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方到場了解，19歲蔡姓男子與38歲劉姓女子透過網路相約進行虛擬貨幣「泰達幣（USDT）」交易，雙方原先約定交易金額為新台幣66萬元。不料交易過程中，蔡男僅支付10萬元現金，劉女確認為真鈔後，仍依約將全額泰達幣轉出。

男子只付了10萬就想跑

未料蔡男在完成轉帳後，就準備離開現場，未打算交付剩餘的56萬元款項，劉女見狀當場攔下蔡男，雙方因此在路邊爆發爭執。當時有熱心民眾目擊雙方拉扯，擔心事態擴大，立即報警求助。從監視器畫面可見，蔡男突然加快腳步往車道方向移動，熱心民眾隨即追上，雙方一路從人行道拉扯到車道邊緣，期間有車輛經過，場面一度相當驚險。民眾為避免蔡男逃離現場，合力將其攔下並控制行動，直到警方趕抵接手處理。

女子也涉及洗錢遭送辦

整個過程約持續數十秒，來往車輛紛紛減速閃避，所幸未釀成意外。警方趕抵時，蔡男已遭現場民眾協助控制，警方隨即接手處理，進一步釐清案情後，確認為一起虛擬貨幣交易詐欺糾紛。

警方訊後，依涉嫌違反刑法詐欺罪將蔡男移送高雄地檢署偵辦；另劉姓女子因涉及洗錢防制法相關規定，亦一併移請高雄地檢署偵辦。

苓雅分局呼籲，虛擬貨幣交易風險高，民眾應循合法管道進行，切勿私下交易或擅自處置資金，以免誤觸法網。警方對於任何不法行為，將持續嚴正執法，以維護社會治安。