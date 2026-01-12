　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

詐團內鬥！「小辣椒」王牌總指揮身分曝光　操盤28車手、面臨66年刑期

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲詐騙女指揮萬女遭判刑66年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

萬女代號「小辣椒」與同居馮姓男友，加入以「李別問」為首的詐騙集團，並非只是聽命行事的底層成員，而是擔任核心的「第四層收水」及車手集團指揮官。她負責吸收、管理車手，並經手層層上繳的詐騙贓款。法院近日針對其中2案審結，兩案合計詐騙至少33名被害人，詐騙總金額超過200萬元，各依違反組織、加重詐欺等罪，宣告刑超過66年。

依據判決書，根據判決書，萬女（代號「小辣椒」）與馮姓男友（代號「飽滇」）、共犯黃男（代號「毀涙」）共同運作一個縝密的車手網絡。該集團以通訊軟體Telegram群組「A02工群」作為指揮中樞，由上游「李別問」分派任務，馮與萬則在群組內具體指揮調度。

集團採用專業的「四層收水」模式來洗錢、製造金流斷點，首先由「1號車手」前往ATM提領被害人匯入人頭帳戶的款項；現場有「2號車手」把風監視；得手款項再轉交給「3號收水」黃男；最終由萬與馮擔任「第四層收水」，從黃男接收所有詐騙贓款，彙整後上繳至集團水房。此模式使資金流向多層轉手，大幅增加檢警追查難度。

橫跨多縣市單月造成33人受害

該集團的犯案手法從話務機房成員假冒為「購物平台客服」、「銀行人員」或「飯店人員」，致電被害人後，謊稱因「系統錯誤」導致訂單變成「分期付款」或「重複扣款」，需配合操作ATM或網路銀行以「解除設定」。


使被害人一時緊張，便依指示進行「看似取消、實為轉帳」的操作，將款項匯入詐團掌控的人頭帳戶。集團旗下車手網絡遍及彰化、台中、雲林、新竹等地，萬女抖出自己及旗下層層指揮，共有10組、多達28名提款車手。在密集犯案的一個月內，就造成24名被害人損失，財損金額多在2萬至5萬元之間，總額高達171萬4000元。加上另案共有9人被詐騙，總被害人數至少33人，詐騙總額超過2百萬元。

核心幹部、累犯、未賠償被害人

隨著集團核心成員馮男率先落網遭羈押，內部開始產生猜忌與矛盾。不久後，負責現場監督的黃姓車手頭亦遭警方逮捕。黃男因不滿集團內部狀況，在偵訊時供出關鍵情報，指認馮男的同居女友並非單純角色，而是與馮男同為指揮調度的「車手總指揮」之一，使案情獲得重大突破。

法官認定，萬女「於詐騙集團擔任舉足輕重之角色」，證據顯示她與男友共同擔任「車手總指揮」，親自「吸收車手、收集帳戶」，在車手集團中具有「相當支配性地位」，絕非邊緣成員。被害人數眾多，對民眾財產與社會信任造成嚴重侵害。

萬女為累犯，在前案執行完畢後短期內再犯，法官認定其刑罰反應力薄弱，依法加重其刑。雖萬女在偵審中自白，但她僅繳交部分犯罪所得，從未賠償任何被害人損失，由於所犯罪行數量龐大，且尚有其他相關案件在其他法院審理中，暫不訂定「應執行刑」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
路上驚見「骷髏戰士配槍」逛街...嚇壞路人！
2026台灣棒球名人堂名單出爐
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

北市25歲美甲師當街被搶！正義哥出手相助　警埋伏北車拘捕劫匪

快訊／屏東紙箱倉庫大火濃煙狂竄　一旁國小緊急疏散300童避難

快訊／海邊散心驚見浮屍嚇壞！男子撈起額頭有傷口　身分待查

屏東大貨車路口右轉！76歲女騎士倒地　機車捲輪下恐怖畫面曝

狼父警涉侵犯女兒348次「開庭前夕死亡」　後續司法程序曝光

屏東長治紙箱倉庫起火！消防13車24人灌救　火勢1小時撲滅

台南社會局驚藏大隻內鬼！掏空長照補助...5407萬全進私人口袋

車內面交300萬...被害人起疑與2車手搏鬥！撞騎樓梁柱2嫌落跑

總預算案送入立院138天未審　行政院再籲立院儘速審議

快訊／PLG職籃史上第一人　「夜王」盧峻翔生涯2000分達標

金門港旅運中心啟用再等等　航港局履勘認準備不足

ENHYPEN成訓遭私生飯包圍　「機場拔腿狂奔甩跟拍」畫面流出

骷髏戰士配槍逛街嚇壞路人！24歲女喊：Cosplay...可能下場曝

逆風高飛！崑山科大註冊率2年飆升8.4%　拚產學績效祭出最高3個月年終

曾敬驊出道以來演出不同時代台灣青年　4部電影呈現演技的多樣化

aespa Karina休假暖心行蹤曝　「奶瓶餵寶寶」當義工網讚：最美天使姊姊

居然不是鯊鯊！IKEA公布「年度熱門玩偶」　黃金獵犬奪冠

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

社會熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

太子集團陳志「網紅女友」曝光！　炫富秀白皙美腿

保母餵1歲半幼兒吃饅頭噎到　缺氧過久搶救45天亡

直播全拍下！金門火舞噴火失控回燃燒臉

台南社會局內鬼掏空長照補助　5407萬全進私人口袋

太子集團陳志「全球殺豬盤」年騙2.1兆　受害者曝光

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣身分沒了　移民署說明

乾哥割頸判12年　高檢署：已上訴

2阿兵哥狂拉戰神賽特！遭憲兵抓下場曝

獨／詐團會計師顯赫資歷曝　高雄議員：沒人找他諮詢

酒店妹榨乾老闆人夫！淫喊「X老公100下」　人肉ATM爽賺百萬

更多熱門

相關新聞

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

台東男中詐團陷阱掏錢買虛擬幣　警逮22歲女車手

台東縣警察局刑事警察大隊偵二隊於114年10月接獲被害人家屬報案，指出其父親在社群平台臉書（Facebook）與詐騙集團成員加為好友，隨後又加入對方LINE帳號。初期，詐騙集團成員透過LINE每日關心問候，以降低被害人戒心，並誘導其加入由詐騙集團建立的虛假投資平台。

一場縝密縱火竊盜案　揭國寶級工藝驚人價值

一場縝密縱火竊盜案　揭國寶級工藝驚人價值

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

矽品二林廠2027全面運轉　創造7千就業機會

阿嬤疼孫兼職險淪詐騙車手　顫抖坐超商見警哭了

阿嬤疼孫兼職險淪詐騙車手　顫抖坐超商見警哭了

少女控狼師開房猥褻　法官判無罪理由曝

少女控狼師開房猥褻　法官判無罪理由曝

關鍵字：

彰化判決書車手詐騙組織犯罪收水

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面