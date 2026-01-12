▲詐騙女指揮萬女遭判刑66年。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

萬女代號「小辣椒」與同居馮姓男友，加入以「李別問」為首的詐騙集團，並非只是聽命行事的底層成員，而是擔任核心的「第四層收水」及車手集團指揮官。她負責吸收、管理車手，並經手層層上繳的詐騙贓款。法院近日針對其中2案審結，兩案合計詐騙至少33名被害人，詐騙總金額超過200萬元，各依違反組織、加重詐欺等罪，宣告刑超過66年。

依據判決書，根據判決書，萬女（代號「小辣椒」）與馮姓男友（代號「飽滇」）、共犯黃男（代號「毀涙」）共同運作一個縝密的車手網絡。該集團以通訊軟體Telegram群組「A02工群」作為指揮中樞，由上游「李別問」分派任務，馮與萬則在群組內具體指揮調度。

集團採用專業的「四層收水」模式來洗錢、製造金流斷點，首先由「1號車手」前往ATM提領被害人匯入人頭帳戶的款項；現場有「2號車手」把風監視；得手款項再轉交給「3號收水」黃男；最終由萬與馮擔任「第四層收水」，從黃男接收所有詐騙贓款，彙整後上繳至集團水房。此模式使資金流向多層轉手，大幅增加檢警追查難度。

橫跨多縣市單月造成33人受害

該集團的犯案手法從話務機房成員假冒為「購物平台客服」、「銀行人員」或「飯店人員」，致電被害人後，謊稱因「系統錯誤」導致訂單變成「分期付款」或「重複扣款」，需配合操作ATM或網路銀行以「解除設定」。



使被害人一時緊張，便依指示進行「看似取消、實為轉帳」的操作，將款項匯入詐團掌控的人頭帳戶。集團旗下車手網絡遍及彰化、台中、雲林、新竹等地，萬女抖出自己及旗下層層指揮，共有10組、多達28名提款車手。在密集犯案的一個月內，就造成24名被害人損失，財損金額多在2萬至5萬元之間，總額高達171萬4000元。加上另案共有9人被詐騙，總被害人數至少33人，詐騙總額超過2百萬元。

核心幹部、累犯、未賠償被害人

隨著集團核心成員馮男率先落網遭羈押，內部開始產生猜忌與矛盾。不久後，負責現場監督的黃姓車手頭亦遭警方逮捕。黃男因不滿集團內部狀況，在偵訊時供出關鍵情報，指認馮男的同居女友並非單純角色，而是與馮男同為指揮調度的「車手總指揮」之一，使案情獲得重大突破。

法官認定，萬女「於詐騙集團擔任舉足輕重之角色」，證據顯示她與男友共同擔任「車手總指揮」，親自「吸收車手、收集帳戶」，在車手集團中具有「相當支配性地位」，絕非邊緣成員。被害人數眾多，對民眾財產與社會信任造成嚴重侵害。

萬女為累犯，在前案執行完畢後短期內再犯，法官認定其刑罰反應力薄弱，依法加重其刑。雖萬女在偵審中自白，但她僅繳交部分犯罪所得，從未賠償任何被害人損失，由於所犯罪行數量龐大，且尚有其他相關案件在其他法院審理中，暫不訂定「應執行刑」。