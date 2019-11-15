獨／臨時中常會3分鐘音檔流出　郝龍斌要吳敦義退出不分區

▲郝龍斌。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區立委名單爭議不斷，國民黨15日召開臨時中常會，調整不分區名單，國民黨主席吳敦義從第十，再退到第十四。根據臨時中常會流出的3分17秒的音檔，郝龍斌在中常會上嚴肅表示，黨主席最重要的責任，就是讓國民黨贏得總統勝選還有國會過半，「我希望吳主席做明智的決定，為了黨的勝選，他再委屈一次」。

郝龍斌表示，大家看到當不分區名單公布後，引起非常強烈的民意反彈，有人形容這是一個民意的海嘯，不僅影響政黨的形象，也讓吳主席的聲望受損。吳主席列不分區爭取立法院院長，他很多時候包括公開場合都講過，以吳主席的歷練以及做黨主席的經驗，尤其九合一勝選，這些絕對是合格的，而且應該是就現在黨內來講也看不出有任何人更適合。

郝龍斌提到，可是第一次不分區名單出來後，吳主席列第八引起爭議，「結果我們禮拜三開中常會，把吳主席改成第十，這一次又改成十四，我個人覺得從報紙上看到，吳主席也曾經考慮過就是他是列十四或者是退出不分區提名」。

郝龍斌提及，要很嚴肅地、很誠懇地來給吳主席建議，也跟我們所有中常委溝通，「我覺得今天做一個黨主席，最重要的責任，就是像我們今天所講的，怎麼樣贏得總統勝選還有國會過半」。

郝龍斌指出，以自己從政的經歷、經驗來講，如果現在吳主席列在十四，其實還會有爭議不斷，政黨還是會受傷，吳主席的聲望還是會受損，「所以我在這裡做一個烏鴉，而且我誠懇地建議吳主席退出不分區的提名、這個名單」。

郝龍斌接著說，只有這樣才能挽救國民黨現在在爭議中的議題，這才是解決問題的根本之道，也期盼透過這樣一個吳主席明智的、有智慧、有決戰的決定，真正能夠讓吳主席帶領所有的同志團結奮鬥，爭取總統大選的勝選，爭取國會過半，「我想這才是國民黨黨主席最重要的角色跟職責」。

郝龍斌也說，「我也同意我們所有同志所講的，這些事情對吳主席來講是非常的委屈，可是我也在這裡誠懇地建議吳主席，我希望吳主席做明智的決定，為了黨的勝選，他再委屈一次。謝謝大家」。

當郝龍斌的話說完後，吳敦義也語重心長地回覆說，「謝謝郝龍斌副主席」。

儘管郝龍斌在中常會上表態「所以我在這裡做一個烏鴉，而且我誠懇地建議吳主席退出不分區的提名、這個名單」，但針對媒體提問郝龍斌要求退出不分區，吳敦義會後受訪仍強調「沒有這回事」。

國民黨不分區立委名單：

1. 國民黨現任立委曾銘宗

2. 前警大教授葉毓蘭

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 屏東縣黨部主委廖婉汝

8. 前立委翁重鈞

9. 高盛集團前總裁吳怡玎

10. 前總統府發言人陳以信

11. 中常委張育美

12. 中常委李德維

13. 台商溫玉霞

14. 黨主席吳敦義

15. 台南市議員謝龍介

16. 救國團主任葛永光的妻子車宜靜

17. 前陸委會副主委張顯耀

18. 國民黨全國黨代表牛春茹

19. 國民黨中常委范成連

20. 心理諮商師李玉蟬

21. 國民黨中常委曾文培

22. 前台北榮總護理部主任王桂芸

23. 台北醫學大學附設醫院家醫科醫師謝瀛華

24. 國民黨中常委侯佳齡

25. 中華民國退休警察協會總會長耿繼文

26. 會計師邱素蘭

27. 台灣勞工總工會理事長王裕文

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 前立委張慶忠之子、會計師張智倫

30. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕

31. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

32. 懷寧國際醫控公司國際醫療部長許謹如

33. 中國醫藥大學護理系教授黃璉華

34. 國民黨組發會主委林有志

▲國民黨不分區立委完整名單，點圖可放大。（圖／國民黨提供）

其他人也看了這些...

►國民黨最新不分區／吳敦義擺第14 張顯耀入榜列第17

►不分區名次改排14 吳敦義：這2年多我是最窮最苦的黨主席

►馬系、連系人馬擠進前12安全名單 挺韓的謝龍介移至第15名



►白白胖胖也是一種美