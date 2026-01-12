　
地方 地方焦點

民進黨台南市長初選民調倒數　陳亭妃街頭拜票衝刺顧好電話守住希望

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃12日下午站上小東路與中華路口拜票衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃12日下午站上小東路與中華路口拜票衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選電話民調進入最關鍵時刻，12日上午完成抽籤作業，確定抽中高雄市，依時程研判，台南市電話民調最快將於13日或14日登場，選戰正式進入最後倒數，僅剩最後一天的全面衝刺期。

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃12日下午站上小東路與中華路口拜票衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

立法委員陳亭妃把握關鍵時刻，於12日下午5時親自站上小東路與中華路口展開街頭拜票行動。該路口位處東區、永康區及北區三大行政區交會處，人流、車流密集，是台南重要交通節點。市議員陳秋萍、陳怡珍及執行長蔡旺詮也到場陪同拜票，現場氣氛熱絡。

陳亭妃現身後立刻吸引民眾目光，不少支持者主動揮手致意、高喊「加油」，也有民眾停下腳步前來握手表達支持，街頭士氣明顯升溫。

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃12日下午站上小東路與中華路口拜票衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃向現場民眾與支持者鄭重請託，1月13日及14日連續兩天晚間6時至10時，將是決定台南未來的關鍵時刻，呼籲大家務必「顧好電話、守住希望」。她強調，這不僅是個人的選戰，更是全市37區共同的責任，盼支持者邀請親朋好友一同加入顧電話行列。

陳亭妃直言，若接到電話民調，不論題目如何詢問，答案都希望清楚表達支持「陳亭妃」。她強調，關鍵時刻需要關鍵力量，一通電話、一個選擇，就可能寫下歷史，讓台南迎來建城400年來首位女性市長。

▲民進黨台南市長初選倒數，立委陳亭妃12日下午站上小東路與中華路口拜票衝刺。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃最後表示，這場選戰不靠口號，而是仰賴實質行動，呼籲所有支持者把握最後48小時，全力動員、全力守電話，一起完成這場攸關台南未來的重要關鍵戰役。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

遊俄申請「中國邊境旅遊護照」！台灣戶籍、身分沒了　移民署說明

