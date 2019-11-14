韓國瑜扯興票案　宋楚瑜：沒把國民黨齷齪事放在心上

▲宋楚瑜、余湘及于美人前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



記者林銘翰／台北報導

親民黨主席宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，國民黨總統參選人韓國瑜在13日下午發表能源政策時卻意外扯到「興票案」，遭質疑有針對宋楚瑜的意味。對此，宋楚瑜14日受訪時表示「我希望他們補一句，要正式向宋楚瑜道歉」，對於2000年國民黨的不擇手段自己已經放下，「沒有再把這些他們做的齷齪事放在心上」。

宋楚瑜13日上午宣布第5度角逐總統大選，副手由「廣告之母」之稱的前聯廣董事長余湘擔任，並由知名主持人于美人扛發言人一職。三人14日上午在親民黨秘書長李鴻鈞與立委周陳秀霞等人的陪同下，前往國父紀念館向國父孫中山銅像獻花致敬，並於會後接受聯訪。

▲宋楚瑜、余湘接受聯訪。（圖／記者張一中攝）



對於韓國瑜在新聞稿中重提「興票案」，遭質疑是針對宋楚瑜宣布參選一事，宋楚瑜表示「我希望他們補一句，要正式向宋楚瑜道歉」。對於國民黨在2000年的不擇手段，自己已經完全放下，「沒有再把這些他們做的齷齪事放在心上」。

宋楚瑜說，自己要快快樂樂的，把過去亂搞的事情放下，現在應該要向前看，不是要把誰下架，而是要將在台灣這幾十年來奮鬥的理想上架。

▼ 宋楚瑜、余湘前往國父紀念館獻花 。（圖／記者張一中攝）



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