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華聞快遞／馬雲在浙商大會談未來變化：企業家必須具備「新三觀」

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲馬雲在浙商大會談未來變化。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：馬雲在浙商大會談未來變化：企業家必須具備「新三觀」

「第五屆世界浙商大會」13日在杭州舉行。阿里巴巴集團創始人、浙商總會會長馬雲為企業家「正名」，「社會對做生意的企業家有很大的誤解，總覺得企業家就想賺更多的錢，這是巨大的誤區。」（中新網）

《內蒙古》：阿拉善盟通過技術集成治沙用沙 沙漠長出「金」產業

阿拉善地處內蒙古自治區最西部，分佈著巴丹吉林、騰格里、烏蘭布和三大沙漠，孕育了肉蓯蓉、鎖陽、黑果枸杞等特色沙生植物資源，是大陸沙漠最為集中、沙生植物資源最為多樣的地區之一。阿拉善盟聚沙成寶、化害為利，大力發展沙產業，逆向拉動生態建設，已建成「3個百萬畝」林沙產業基地，規模以上沙產業企業達到39家，研發中高端產品70多款，申報發明專利43項，沙產業發展呈現出勃勃生機。（經濟日報）

《福建》：廈門發佈「行動計畫」 力推文旅會展產業融合發展

廈門市文化旅遊會展產業發展大會13日舉行。福建省委常委、廈門市委書記胡昌升在會上提出，將以高品位、高標準把廈門打造成新時代文化旅遊會展名城。（中新網）

《北京》：前10月城鎮新增就業1193萬人 2019年新增就業目標提前完成

大陸國家統計局14日發佈10月份經濟資料顯示，1-10月份，大陸城鎮新增就業1193萬人，提前實現全年城鎮新增就業1100萬人以上的目標。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲前10月大陸城鎮新增就業1193萬人。（圖／翻攝自中新網）

《天津》：天津OTC科創專板啟動 助力科創企業加速發展

上海證券交易所資本市場服務（天津）基地和天津濱海櫃檯交易市場（天津OTC）科創專板13日在2019中國企業國際融資洽談會暨民企投融資洽談會現場揭牌和啟動。（中新社）

《北京》：10月份規模以上工業增加值增長4.7%

大陸規模以上工業增加值2019年10月份年增率實際增長4.7%，比9月份回落1.1個百分點。（中新社）

《湖南》：茶界專家齊聚長沙探討中國紅茶產業發展

「與2008年相比，2018年大陸紅茶產量增長2.7倍，10年平均增速達到14%；紅茶在6大茶類中的比重顯著增大，紅茶占大陸茶葉總產量的比重從5.5%提高到10.2%。」大陸農業農村部全國農技中心副主任王戈13日在長沙表示，未來，紅茶世界風、健康飲的特色將更加深入人心，紅茶產業發展大有可為。（中新網）

《福建》：福州海關助力「雙十一」 保障跨境電商進口包裹快速通關

一年一度的「雙十一」全民購物節已經落下帷幕，如今，跨境海淘已經成為新的購物時尚。福州海關處13日表示，今年「雙十一」當天，福州海關共驗放跨境電商進口包裹115.6萬件，年增率增長44%。（中新網）

▼廈門發佈「行動計畫」。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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