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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／廈門放寬申請保障性租賃房收入標準　明年1月1日施行

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▲▼廈門。（圖／CFP）

▲廈門。（圖／CFP）

《福建》廈門放寬申請保障性租賃房收入標準　明年1月1日施行

廈門市日前放寬申請保障性租賃房的收入標準，將於明年1月1日起正式施行。2至3人戶的家庭年收入要求不高於11萬元（人民幣，下同），家庭資產不高於44萬元，4人及以上戶的家庭年收入不高於15萬元，家庭資產不高於60萬元，保障性租賃房租金補助分檔，2人以上的中等偏下收入家庭收入水平分檔標準拓寬。（福建日報）

《重慶》1月至10月果園港水水中轉貨櫃吞吐量完成8.4萬標箱

今年1月至10月，果園港水水中轉集裝箱吞吐量已完成8.4萬標箱。「重慶-宜賓」集裝箱水水中轉公共支線已延伸至雲南水富地區，四川宜賓港90%以上集裝箱在重慶中轉。重慶港務物流集團港航經營部相關負責人介紹，為更好地發揮長江上游航運中心的樞紐作用。（重慶日報）

《北京》農業農村部：1至9月份大陸全國生鮮乳產量同比增長5.2%

數據顯示，同期乳製品產量增長了8.8%，奶業轉型升級加快，大陸全國奶牛平均單產7.8噸，同比提高了400公斤，規模牧場生鮮乳質量達到發達國家水平，奶牛養殖效益回應，近期規模奶牛養殖收益回歸到每頭牛年均3000元左右，單產9噸的奶牛利潤達到4000元左右。（中新社）

《四川》10月四川全省CPI同比上漲5.2％

10月四川省居民消費價格總水平（CPI）同比上漲5.2%，漲幅較上月擴大1個百分點，為近8年來首次突破5%，全省豬肉價格同比上漲117.5%、禽肉類價格同比上漲18.8%。（四川日報）

▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《廣東》雲浮前三季度工業投資比增35.5%

雲浮市今年外商投資有新的突破，前三季度全市實際利用外資4044萬美元，同比增長34.7%。與此同時，全市固定資產投資同比增長10%，居全省各市第11位；其中工業投資同比增長35.5%，居全省各市第1位；工業技改投資同比增長22.7%，居全省各市第9位；製造業投資同比增長54.6%，居全省各市第2位。（南方日報）

《河北》張家口前三季度裝備製造業同比增長38.8%

張家口市2019年前三季度實現地區生產總值1143.6億元，同比增長6.8%。其中，第一產業增加值142.2億元，同比下降3.3%；第二產業增加值376.6億元，同比增長7.8%；第三產業增加值624.8億元，同比增長8.2%。（河北日報）

《江蘇》江蘇省今年上市創新藥數量居大陸全國首位

今年1至9月大陸全國批准上市新藥共308個品規，其中江蘇省為57個，佔大陸全國18.5%，位居大陸全國首位；與此同時，大陸全國批准上市I類新藥共7個品規6個品種，江蘇省批准上市I類新藥4個品規3個品種，也位居大陸全國首位。（新華日報）

《山西》前三季度山西省旅遊接待人次和總收入指標創新高

山西省1至9月共接待入境過夜旅遊者57.16萬人次，同比增長6.32%；實現入境旅遊創匯3.23億美元，同比增長7.93%。全省共接待大陸國內遊客近6.49億人次，同比增長20.29%；國內旅遊收入6179.34億元，同比增長20.83%。1至9月，全省共實現旅遊總收入6201.13億元，同比增長20.76%。（山西日報）

▼山西省晉中市平遙古城。（圖／翻攝自《新華社》）

▲山西省晉中市平遙古城。（圖／翻攝自《新華社》）

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