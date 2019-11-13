華聞快遞／第二屆進博會經貿合作達711.3億美元　較首屆增長23%

▲進博會。（圖／CFP）

《四川》第二屆進博會經貿合作達711.3億美元 較首屆增長23%

第二屆中國國際進口博覽會10日閉幕。中國國際進口博覽局副局長孫成海介紹，此次進博會交易採購成果豐碩，按一年計，累計意向成交711.3億美元，比首屆增長23%。（新華網）

《天津》天津港保稅區「雙11」當日總單量破百萬紀錄

天津港保稅區管委會指出，該區「雙11」當日總單量破百萬紀錄，總單量高達105.8萬單。標誌著天津港保稅區在系統運行、倉配物流、現場監管等各個環節日臻成熟，已具備日均百萬單的運營能力。（中新社）

《青海》青海：9億元穩崗補貼幫助企業穩就業、脫困境

青海省人力資源和社會保障廳指出，2015年青海省實施失業保險援企穩崗政策以來，全省已累計發放失業保險穩崗補貼9億元（人民幣），惠及企業5040戶（次），惠及職工108萬人次。（新華網）

《四川》10月四川省CPI同比上漲5.2%

大陸國家統計局四川調查總隊發布消息，10月四川省居民消費價格總水平（CPI）同比上漲5.2%，漲幅較上月擴大1個百分點，為近8年來首次突破5%。（新華網）

▼四川省。（圖／CFP）

《陝西》港府赴陝談合作機遇 促西部企業借「港」出海

香港投資推廣署助理署長鄧智良12日表示，陝西企業可以充分利用和發揮香港固有營商優勢及成熟多元的專業服務業優勢，到港、在港發展壯大，同時促進陝企與「一帶一路」沿線國家及地區的協作。（中新社）

《深圳》深圳調整「豪宅稅」 矯正「普通住宅豪宅化」

深圳有關部門對普通住宅標準的認定不再設價格線，只需滿足兩個條件，即小區容積率高於1.0的住宅、單套建築面積在144平方米以下的均為普通住宅，滿兩年可免徵增值稅。（中新社）

《西安》西安新增至6個方向高鐵快運列車助力「雙11」

高鐵西安北站，中鐵快運西安分公司的工作人員11日將包裹裝車，隨後累計1027件共1193公斤的貨物「搭乘」G670次列車，從西安一路疾馳向北京駛去。（新華網）

《福建》2019廈門國際會展週開幕

以「融合、共享、創新、發展」為主題的2019廈門國際會展週11日在廈門開幕。本屆會展週吸引了來自國際大會及會議協會(ICCA)、國際展覽與項目協會(IAEE)、亞洲展覽會議協會聯盟(AFECA)、國際獎勵旅遊精英協會(SITE)四大國際會展組織與俄羅斯、印度、南非、巴西、德國、新加坡、菲律賓、墨西哥等29個國家和地區的1500多位會展界與商學研人士共同參與。（中新社）

▼福建省。（圖／CFP）