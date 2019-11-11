華聞快遞／浙江試點「人才創業險」！保額最高可達1000萬元人民幣

▲10月北京CPI年增率上漲2.3%。（圖／翻攝自中新網）

《浙江》：浙江試點「人才創業險」！保額最高可達1000萬元人民幣

浙江省日前以杭州市余杭區未來科技城等平台為試點，探索推出政保合作「人才創業險」，保額最高可達1000萬元人民幣。（新華社）

《四川》：第十四屆歐洽會成都開幕 聚焦全球貿易新挑戰新機遇

第十四屆中國—歐盟投資貿易合作洽談會11日在成都開幕。本屆歐洽會以「共建陸海新通道，共創開放新樞紐，共用合作新機遇」為主題。會議期間，西班牙、德國、法國、英國等27個歐洲國家的與會者將探討當前全球投資貿易的新挑戰、新機遇，推動歐洲國家與大陸西部地區在投資、貿易、科技領域的全方位合作。（中新社）

《北京》：10月北京CPI年增率上漲2.3%

大陸國家統計局北京調查總隊11日公佈的資料顯示，北京市居民消費價格今年10月份年增率上漲2.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；其中，豬肉價格年增率上漲89.8%，漲幅比上月擴大35.4個百分點。（中新社）

《上海》：上海自貿區臨港新片區優化營商環境有新招

在上海自貿區臨港新片區，17個月實現簽約到投產的「特斯拉速度」逐漸成為常態。「臨港新片區一體化信息管理服務平台」11日啟用，通過集成服務和並聯審批，提高政務服務的便利程度。（新華社）

▲臨猗用蘋果走出「國際範」。（圖／翻攝自中新網）

《山西》：臨猗：用蘋果走出「國際範」

山西省運城市臨猗縣榮翠蘋果種植專業合作社社長費玉翠11日表示，從事果樹種植近30年來，發現當地發生了巨大變化，「我們的蘋果現在遠銷俄羅斯、澳洲等國家，這是以前不敢想的事兒。」（中新網）

《內蒙古》：呼倫貝爾開啟冰雪之旅 遊客奇遇冰雪世界

馴鹿、雪橇、獵人、白樺林……內蒙古自治區呼倫貝爾市11日開啟冰雪之旅，推出冬季特色系列旅遊產品，吸引遊客在草原奇遇冰雪世界。（中新網）

《北京》：中關村科學城出實招 潛心培育人工智慧原創產業

北京中關村科學城日前發佈了人工智慧關鍵技術源頭創新、人工智慧開源開放創新平台建設兩個專項政策指南，旨在鼓勵人工智慧產業的創新引領發展。（經濟日報）

《廣東》：廣州塔亮燈慶祝2019「中新旅遊年」閉幕

大陸文化和旅遊部與紐西蘭商業、創新和就業部10日晚上在廣州舉辦2019「中國—新西蘭旅遊年」閉幕式，並點亮廣州塔。（中新網）

▼呼倫貝爾開啟冰雪之旅。（圖／翻攝自中新網）