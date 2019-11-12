華聞快遞／天貓「雙11」農產品銷售額破70億人民幣

▲阿里平台農產品銷售額在22個小時內突破70億人民幣。（圖／記者蔡紹堅攝）

《浙江》打造新農村數位化引擎！ 天貓雙11農產品銷售額破70億人民幣

來自2019年天貓雙11的數據顯示，阿里全平台農產品銷售額在22個小時之內，已突破70億元（人民幣，下同），比去年雙11增長53%。阿里巴巴合夥人、B2B事業群總裁戴珊表示，「數字已成為新的農業生產力，阿里巴巴舉數字經濟體之力，助力中國農業基礎設施建設，為全社會打造新農村和新農業的數位化引擎。」（中新社）

《北京》大陸前三季貧困地區農村人均可支配收入增8%

大陸國家統計局發布的數據顯示，貧困地區農村居民在今年前三季的人均可支配收入達8,163元，比上年同期增長10.8%，扣除價格因素影響，實際增長8.0%，實際增速比大陸全國農村快1.6個百分點。（中新社）

《福建》第二十屆中國石博會貿易額超過127億元人民幣

第二十屆中國（南安）水頭國際石材博覽會（石博會）12日發布數據稱，本屆石博會共達成購銷意向2080單，貿易總額約127.37億元，比去年同期增2.8%。據悉，該屆石博會的各項經貿指標和海外客商、設計師參展人數均創歷屆之最。（中新社）

《廣東》深圳取消普通商品住房標準的價格上限

深圳市住房和建設局11日指出，深圳調整了普通商品住房標準，取消了原先要求的價格上限，這將使得部分二手房交易無須繳納買賣差額5%的增值稅。（中新社）

▲深圳樓房。（圖／CFP）

《廣東》珠海跨境電商「雙11」清關商品超10萬單

珠海廣豐物流有限公司今年雙11進口量已破10萬單。據了解，珠海廣豐跨境電商產業園自2018年1月24日試運行以來，進口量呈現井噴式增長；截至目前，海關清關量超200萬單，貨值超8億元，來自大陸全國各地（包含港澳地區）的200多萬名消費者購買的跨境電商進口商品，都從珠海廣豐跨境電商產業園發出。（中新社）

《北京》大陸前10月進出口總額達25.63兆人民幣

大陸商務部網站消息顯示，大陸今年1-10月的進出口總額25.63兆元，增長2.4%。大陸商務部負責人表示，面對複雜嚴峻的外貿發展環境，商務部堅決做好「穩外貿」工作，大力推動國際市場佈局、國內區域佈局、商品結構、經營主體和貿易方式等，積極推進貿易高質量發展。（中新社）

《北京》大陸財政部下達資金8.3億元 支持各地抗旱救災

大陸中央財11日下達農業生產和水利救災資金8.3億元，用於支持受災地區應對今年8月以來發生的嚴重旱情等自然災害，幫助解決受災地區群眾飲水困難，加快恢復農業生產，減輕農民因災損失。（中新社）

《廣東》廣東東莞赴京交流 引資達1169億元人民幣

廣東東莞市政府11日透露，該市當天在北京舉行「灣區都市、品質東莞」價值投資分享交流會，現場簽回12個項目，涉及意向總投資額達1169.5億元。（中新社）

▼交流會現場。（圖／中新社）