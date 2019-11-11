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華聞快遞／「1分36秒」天貓雙11破100億！全中國剁手榜「浙江排第二」

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▲▼天貓「雙11」成交額1分36秒衝破100億！又比去年快了29秒。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲天貓「雙11」成交額1分36秒衝破100億！（圖／記者蔡紹堅攝）

《浙江》1分36秒天貓雙11破100億！全中國剁手榜浙江排第二

1分36秒100億（人民幣，下同），1小時3分59秒破千億！這個速度再次刷新天貓雙11成交總額破100億的紀錄：2016年用了6分58秒，2017年用了3分01秒，2018年用了2分05秒。從成交額看，廣東排名第一，浙江排名第二。（中新社）

《黑龍江》黑龍江上線「健康惠民服務平台」便利百姓就醫

黑龍江省衛健委指出，當地瞄準百姓看病就醫「堵點」，打造的「健康惠民服務平台」日前上線，提供在線預約掛號等服務，讓「信息多跑路，患者少跑腿」。（新華網）

《天津》天津全民智慧學習平台上線

天津市第十三屆社區教育展示週暨2019年全民終身學習活動周10日啟動。在啟動儀式上，天津市全民智慧學習平台正式發布上線。這個由天津大學遠程與繼續教育學院團隊打造的集學習與交流於一體的綜合性學習平台，將為天津市民提供人人皆學、處處能學、時時可學的開放大學堂。（新華網）

《重慶》今年前3季重慶全市新增減稅277.44億元

重慶市稅務局表示，重慶全市前9個月新增減稅277.44億元（人民幣，下同）。從數據構成上看，1-9月新增減稅主要包括：2019年新出台政策減稅163.07億元；2018年出台的減稅政策在2019年的翹尾新增減稅111.18億元；2018年到期的減稅政策在2019年延續新增減稅3.19億元。（新華網）

▼重慶市。（圖／CFP）

▲▼重慶過去五年生產總值年均增長10.8%。（圖／CFP）

《吉林》吉林首個企業信用報告自助查詢點正式對外服務

中國人民銀行長春中心支行透露，吉林省首個企業信用報告自助查詢點和第二批48個代理個人信用報告自助查詢點正式對外服務，將為企業和群眾提供更加安全高效、靈活便捷的徵信服務。（新華網）

《浙江》浙江：到2022年建成省級高水平農業科技示範基地800個

為推動科技、資金、人才等資源要素流向農村，激發鄉村發展活力，推進鄉村全面振興，近日，浙江省發布《關於實施“兩進兩回”行動的意見》（以下簡稱意見），提出到2022年，建成省級高水平農業科技示範基地800個，農業科技貢獻率達到66％。（新華網）

《貴州》粵黔兩省簽約東西協作產業項目　總投資超過800億元

廣東·貴州「東西協作產業合作」對接會9日在廣州舉行。本次對接會共達成簽約項目134個，投資總額達874.5億元（人民幣），涉及高科技、智能製造、新能源、文化旅遊、高效農業等產業性項目。（中新社）

《陝西》前三季陝西省屬企業營業收入同比增長13%

陝西省國資委指出，前三季省屬企業營業收入9141.2億元（人民幣，下同），同比增長13%；9月營業收入1135.3億元，環比增長16.3%，較去年9月增長12.9%。32戶省屬企業實現增收，佔84.2%。（中新社）

▼陝西省西安市。（圖／CFP）

▲▼陝西省西安市。（圖／CFP）

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ET總統民調／蔡英文領先韓國瑜11.1％　宋楚瑜墊底7.7%
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