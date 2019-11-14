蔡壁如列第5安全名單邊緣　柯文哲：打仗不可以先自己限縮

▲柯文哲出席「2020浪愛回家」伊林名模愛心犬貓推廣認養記者會。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳家祥／台北報導

台灣民眾黨不分區立委名單13日晚間曝光，有「全台唯一勞動局長」之稱的北市府勞動局長賴香伶將掛頭牌，而肩負柯文哲抑制延伸的北市府顧問蔡壁如，則預計排在第5名，在安全名單的邊緣。對於蔡壁如的排序，柯文哲14日受訪表示，打仗一定不可以先自己限縮，「放心好了我們會努力，打仗一定要破釜沉舟」。

對於外傳的不分區立委名單，柯文哲說，反正明後天就會公布，到時候就知道。而目前推估的安全名單約在4席左右，名列第5的蔡壁如剛好在安全名單的邊緣，柯說，打仗一定不可以先自己限縮，要有勇氣征戰天下，爭取更多的席次。

至於有沒有辦法上演大戰綠喬王跟白海豚的戲碼？柯文哲笑說，在媒體面前一定要說有啊，「放心好了我們會努力，打仗一定要破釜沉舟」；但柯也說，排序可能還會有變，「反正離公布還有時間」。至於「學姐」黃瀞瑩是否傳出會放在第9或第11名？柯說，「那就真的是宣示性、衝票用，反正選舉還是要有一些有趣的地方」。

而賴香伶、蔡壁如甚至黃瀞瑩等人，若列不分區名單上，未來勢必面臨去留問題。柯文哲說，不希望說議會罵東罵西，如果真的有確定，那就辭啊，「要去輔選、要什麼什麼就辭吧，免得議會每天什麼黨政部分，何必給人家講？」