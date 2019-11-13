見架上巧克力牛奶「她興奮大喊」！陌生男「一個move」衰妹秒石化　路人笑慘

▲巧克力牛奶示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

一名女網友日前想喝巧克力牛奶當下午點心，到超商後看貨架上還有貨，眼見計畫正如她意順利進行著，就大喊了一聲和同事分享。沒想到下秒一名陌生男走過她面前，一個動作讓她愣在原地，超衰一幕連路人都笑了。

「我要抱怨我的愚蠢和今天的運氣。」一名女網友12日在臉書「爆怨公社」發文，她表示下午心血來潮，想去超商換一罐巧克力牛奶當點心。到了超商後，她發現架上有她想要喝的牌子，為了和同事分享喜悅，就興高采烈地大喊「有巧克力牛奶耶！」

請繼續往下閱讀...

沒想到就在這時候，一名男子突然走到原PO前面，伸手就把最後一罐巧克力牛奶拿走，讓她秒石化，腦袋瞬間停止運轉。更丟臉的是，這一幕還被一旁的路人目擊，笑說「呵呵怎麼這麼巧，只剩最後一罐。」原PO也崩潰表示，以後會等拿到之後再大喊的。

貼文一出，網友們都笑倒表示，如果原PO當初不大喊可能還沒事，「他本來要拿果汁牛奶的，一聽巧克力，嗯~」、「怎麼會讓敵人發現呢」、「那個人肯定是故意的」、「以後要靜靜地去拿就對了」、「雖然覺得你很衰，但還是笑了」、「我懂你的失落感」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

