　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

賽前狂嗆遭中華隊7比0完封　韓媒大崩潰「災難性慘敗」：被台灣掐住脖子

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲12強棒球賽複賽，韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲韓國隊遭中華隊完封，震驚韓媒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊12日以7比0擊敗韓國隊，震撼南韓媒體。因為先前複賽時，中華隊首戰以0：2輸給墨西哥，許多南韓媒體紛紛大膽預言「韓國隊已經拿到東京奧運門票」，加上韓國隊11日擊敗美國，士氣大振，不料今晚慘遭中華隊打臉，韓媒一片譁然。

前一天，南韓媒體普遍分析，韓國隊這次派出明星陣容，賽事十拿九穩，紛紛寫下「按照過往經驗，台灣總是被韓國擊敗」、「韓國已經贏了2場比賽，台灣和澳大利亞輸了2場，已經在淘汰邊緣」、「若輸給韓國，就是第三場了」、「韓國隊幾乎確定拿到東京奧運會門票」等語。

▲12強棒球賽複賽，韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）

翻開過去歷史，中華隊對上南韓，3勝16敗，近年來取勝的賽事只有1998年曼谷亞運、2003年亞錦賽、2006年杜哈亞運。如今比賽結果出爐，多家韓媒紛紛以「千葉慘事」、「最糟糕的災難」、「衝擊性失敗」、「屈辱」、「被台灣掐住脖子」形容這場賽事，網上一片熱議。

許多南韓球迷留言，「輸給台灣，韓國棒球必須反思」、「金廣鉉今天表現不佳」、「台灣情蒐比較優秀」、「我是女粉絲，不怪金廣鉉」、「明年不去球場了」、「前一天還有媒體報導穩贏，現在...」、「這是我見過韓國隊有史以來打最差的一場比賽」。

經歷今晚，目前中華隊複賽1勝2敗，韓國隊則是2勝1敗，要取得奧運門票必須排在台、韓、澳第一位，所以這一勝雖讓中華隊士氣大振，但韓媒也提到「千葉慘事！韓國被台灣完封...奧運還是未知數」。

▲12強棒球賽複賽，韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

ET快訊
完封韓國好爽！辜仲諒霸氣加碼「每人10萬獎金」
蔡英文PO張奕帥照「謝謝台灣英雄」　9萬網狂讚
韓職明星隊0比7慘敗台灣　多家韓媒「千葉慘事」
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

賽前狂嗆遭中華隊7比0完封　韓媒大崩潰「災難性慘敗」：被台灣掐住脖子

《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

南韓大考倒數2天！英聽時段全面禁止飛機起降　158架客機受影響

川普12日發表「經濟政策」演說…有望釋中美貿易談判消息　投資者超樂觀

被誤認大陸人！日男出差香港「示威者壓地打破頭」　日外務大臣證實了

60歲婦人腹痛15年　醫照超音波驚見死亡多年「變形嬰屍」

釋放3名塔利班重要人物！　阿富汗總統同意換俘：願和平談判

日男假名訂位居酒屋「套餐加喝到飽」　店家慘損失17萬…還有4家也受害

進口汽車關稅2度延後！川普擬「6個月後」再決定　歐盟：仍不敢鬆懈

Google蒐美國百萬人健保數據　「南丁格爾」讓病患病史全曝光

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

秋冬首選！高雄「羊肉爐吃到飽」　10種羊部位搭甘甜湯頭超滋補～

實測地圖「AR 實景導航功能」路痴救星！防導航時走錯方向

《天籟之戰2》冠軍耿斯漢踢館《聲林》　「三段高音+狂野嘶吼」帥炸！！！

大龍蝦都有！彰化田中馬超澎派　為1.6萬跑者打氣烤豬、牛排免費吃

【演技派】EP1 新人殘酷生存戰！張靜初入戲深瞬間落淚 吳鎮宇自嘲「半偶像派」導師們笑翻

賽前狂嗆遭中華隊7比0完封　韓媒大崩潰「災難性慘敗」：被台灣掐住脖子

《魔鬼審判》暗指是納粹集中營幫兇　波蘭總理：會誤導觀眾要忠於史實

南韓大考倒數2天！英聽時段全面禁止飛機起降　158架客機受影響

川普12日發表「經濟政策」演說…有望釋中美貿易談判消息　投資者超樂觀

被誤認大陸人！日男出差香港「示威者壓地打破頭」　日外務大臣證實了

60歲婦人腹痛15年　醫照超音波驚見死亡多年「變形嬰屍」

釋放3名塔利班重要人物！　阿富汗總統同意換俘：願和平談判

日男假名訂位居酒屋「套餐加喝到飽」　店家慘損失17萬…還有4家也受害

進口汽車關稅2度延後！川普擬「6個月後」再決定　歐盟：仍不敢鬆懈

Google蒐美國百萬人健保數據　「南丁格爾」讓病患病史全曝光

終於贏韓國！陳其邁敬酒忙看比賽、蘇貞昌揪網友蓋樓：感謝台灣隊

12強／開轟助中華隊宰韓國　陳俊秀笑：大家都很開心吧

12強／退場球丟給球迷竟被媽媽拿到　張奕：不知道但很高興

12強／台灣首度一級賽事完封韓國　高宇杰是幕後功臣

澳洲打工3年回台！她失業半年「存款花光」...還整天抱怨讓親哥氣炸

12強／張奕力撐6.2局抗韓大英雄　比賽中一直跟自己對話

英搖樂團「妖男元祖」不合吉他手　《麂皮：永不滿足》揭成軍30年恩怨

跟「卡嗓流氓」求情還車　她眼尖看踏板「長出大雪球」當場笑翻

欣欣大眾少東成立血汗詐騙集團遭羈押禁見　「外派」越南月薪僅2萬

加薩報復以色列！通勤時間「火箭彈轟炸公路」　炸裂噴發閃電影片曝光

國際熱門新聞

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

準備離婚　夫怒吊死4兒女

他拍「人狗激戰噁爛片」　天真傳給FB好友求＋1

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

男大生睡路邊吃剩菜！竟是富二代

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

美軍潛艇失蹤75年　終於找到了！

穿太露才被性侵？她PO照嗆：連狗都懂

客機降落衝出跑道！38乘客驚嚇狂喊

子瑜被擠出百大美女榜　Lisa奪冠

拳王陪練吃重拳倒地…　27歲慘死

愛貓人裸死在床！嫌犯是14歲少女

女主唱「穿細繩丁字褲大跳M腿舞」　台下男粉貼身拍

市長下葬瞬間突「彈出棺材」

更多熱門

相關新聞

退場球丟給媽媽　張奕：不知道但很裔興

退場球丟給媽媽　張奕：不知道但很裔興

中華隊投手張奕對韓國先發6.2局無失分，退場時把球丟向看台，竟然最後是被媽媽拿到，張奕說：「只是丟給球迷，不知道給了媽媽。」

台灣首度完封韓　高宇杰幕後功臣

台灣首度完封韓　高宇杰幕後功臣

張奕力撐6.2局抗韓　一直跟自己對話

張奕力撐6.2局抗韓　一直跟自己對話

開心給投手安定　高宇杰打韓亢奮

開心給投手安定　高宇杰打韓亢奮

張奕力壓韓職全明星　胡金龍大讚

張奕力壓韓職全明星　胡金龍大讚

關鍵字：

12強中韓大戰韓媒災難性

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍案母子靈堂簽名簿全白…桌上擺2奶瓶

阿乃「想睡你身上」調情孫安佐對話曝！

林志玲雙11曝驚喜！手牽老公放閃

張奕6.2局無失分　中華7比0完封韓國

米砂哽咽認墮胎！6聲明還原始末

黑猩猩獵殺人類幼童　剖肚摘內臟

孫安佐女友開嗆！控有人「隱瞞實話跟真相」

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐反擊！經紀人批米砂「都是假的」：蹭我們熱度

百元vs.500元剪髮差在哪？鄉民道破關鍵

孫安佐女友是大9歲「火辣巨胸網紅」！超兇私照曝光

幫好友擠屁股痘痘　膿血直射滿臉

更多

最夯影音

更多
小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦

小屁孩神模仿父母「晚上嘿嘿聲」 尷尬老媽裝傻不認：那是電視啦
香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

香港西灣河警員連開3槍！　「近距離射擊」2青年倒地濺血

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

體內環保救星！吃1顆抵18條香腸　「亞硝酸鹽清除力」芭樂占據前三名

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

潛艦國造不可能？馬「任內就規劃」　蔡回擊韓國瑜：廠房已經在蓋了！

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面