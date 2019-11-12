賽前狂嗆遭中華隊7比0完封　韓媒大崩潰「災難性慘敗」：被台灣掐住脖子

▲韓國隊遭中華隊完封，震驚韓媒。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

中華隊12日以7比0擊敗韓國隊，震撼南韓媒體。因為先前複賽時，中華隊首戰以0：2輸給墨西哥，許多南韓媒體紛紛大膽預言「韓國隊已經拿到東京奧運門票」，加上韓國隊11日擊敗美國，士氣大振，不料今晚慘遭中華隊打臉，韓媒一片譁然。

前一天，南韓媒體普遍分析，韓國隊這次派出明星陣容，賽事十拿九穩，紛紛寫下「按照過往經驗，台灣總是被韓國擊敗」、「韓國已經贏了2場比賽，台灣和澳大利亞輸了2場，已經在淘汰邊緣」、「若輸給韓國，就是第三場了」、「韓國隊幾乎確定拿到東京奧運會門票」等語。

翻開過去歷史，中華隊對上南韓，3勝16敗，近年來取勝的賽事只有1998年曼谷亞運、2003年亞錦賽、2006年杜哈亞運。如今比賽結果出爐，多家韓媒紛紛以「千葉慘事」、「最糟糕的災難」、「衝擊性失敗」、「屈辱」、「被台灣掐住脖子」形容這場賽事，網上一片熱議。

許多南韓球迷留言，「輸給台灣，韓國棒球必須反思」、「金廣鉉今天表現不佳」、「台灣情蒐比較優秀」、「我是女粉絲，不怪金廣鉉」、「明年不去球場了」、「前一天還有媒體報導穩贏，現在...」、「這是我見過韓國隊有史以來打最差的一場比賽」。

經歷今晚，目前中華隊複賽1勝2敗，韓國隊則是2勝1敗，要取得奧運門票必須排在台、韓、澳第一位，所以這一勝雖讓中華隊士氣大振，但韓媒也提到「千葉慘事！韓國被台灣完封...奧運還是未知數」。