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到舊金山看兒子！媽媽回國前…親煮咖哩、炸排骨　「55份料理包」母愛滿桌

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲一位媽媽到舊金山，回台灣前做了料理包給兒子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「從台灣到舊金山有一萬多公里！媽媽的愛是無價的！」一位媽媽日前到國外看兒子，要回台灣之前，怕一個大男生不會料理，就做好許多菜，並弄成一包一包的冰起來，讓兒子微波就能吃。看到料理包堆滿整張桌子，讓小阿姨忍不住拍下照片，上傳到臉書，感動直呼「我姊姊幫她兒子做的料理充滿愛。」

小阿姨在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，她的姊姊到舊金山看兒子，知道大男生有時候不會料理自己的食物，所以要回台灣前，就把炸排骨、咖哩等菜色料理好，一包一包地裝好、冰起來，「雖然有一天他會吃完！但我想每當他微波加熱的時候，一定想到媽媽滿滿的愛吧……」

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，這位媽媽用心地幫兒子準備了滿桌料理包，數一數咖哩有8包、炸排骨32塊，還有15包看起來像是燉牛肉的食物，排滿整張桌子的樣子超壯觀，滿滿的都是來自母親的愛。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這一整桌都是媽媽的愛啊！（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO也用hashtag表示「#我是小阿姨」、「#讓我感動的是我姊姊幫她兒子做的料理充滿愛」，事後還補充說明「#料理是在舊金山做的沒有所謂海關問題啦」、「#只是表達媽媽對兒子的愛無價」。

看到照片後，網友也直呼感動，「吃起來一定美味又溫暖」、「如果是我，我會邊吃邊哭」、「阿母回台前還窩心的做這麼多好料，只能說好幸福的兒子呀」、「出門在外想念的真的是媽媽做的飯」、「真的在國外會特想媽媽煮的食物，還會打電話回家問怎麼煮，但自己煮出來還是跟媽媽的有差。」

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